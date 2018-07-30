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Yaramazlara biraz batar!

HDP’li Şık’tan ‘Çok öfkeli’ diyen AKP’li vekile: Üzgün olmaktansa öfkeli olmayı yeğlerim

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Meclis’i karıştıran konuşması için “Bu kişinin kişilik tarzı çok öfkeli” diyen AKP Grup Başkanı Naci Bostancı’ya yanıt verdi: “Üzgün olmaktansa öfkeli olmayı yeğlerim.”

Fotoğraf: Twitter

Meclis genel kurulunda 23 Temmuz’da terörle mücadelede yeni düzenlemeler getiren yasa tasarısının görüşmeleri sırasında konuşan Şık, “İktidar olmanın yarattığı kibrinizi, yalan ve cehaletle yoğuruyorsunuz. Hakikati söyleyenlere yönelik saldırganlığınızı ise acizliğinizle besliyorsunuz” demiş, AKP’li vekiller de tepki göstererek kürsüye yürümüştü. Konuşması yarıda kalan Şık’a iki oturum Meclis genel kurulu çalışmalarına katılmama ve maaş kesintisi cezası verilmiş, AKP de Şık aleyhine 100 bin liralık tazminat davası açmıştı.

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Bostancı, Şık için şunları söylemişti: “Muhtemelen. Bu kişinin kişilik tarzı, siyaseti yürütme tarzı çok öfkeli. Hayli keskin, radikal, her türlü anlaşmayı ve müzakereyi reddeden sert bir dili var. En nazik ifadelerle böyle tanımlayabilirim.”

Twitter hesabından haberi paylaşan Şık, ’68 kuşağı’nın simge isimlerinden Alman Ulrike Meinhof’un sözünü alıntıladı:

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