HDP’li Şık: Kavala’yı Erdoğan tutuklattı; CHP’li Tanrıkulu: Böyle çürümüşlük görmedik

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Gezi davasından beraat ettikten sonra ’15 Temmuz soruşturması’ kapsamında tutuklanan işadamı Osman Kavala’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tutuklattığını savundu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Böyle hukuk çürümüşlüğü görmedik. Bu, cahil cesareti bile değil” dedi.

Reklam

Mahkeme kararında tutuklamaya gerekçe olarak Kavala’nın darbe girişiminin karar sürecine katıldığına dair bulgu bulunması gösterilmiş, ancak bulgunun ne olduğu belirtilmemişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün şöyle konuşmuştu: “Bu (Gezi eylemlerini kastediyor) masum bir ayaklanma hadisesi değildir. Ciddi anlamda perde arkasında Soros türü bazı ülkeleri ayaklandırmak suretiyle oraları karıştıran tiplerdir. Bunun malum Türkiye ayağı (Osman Kavala’yı kastediyor) hapisteydi. Onu bir manevrayla beraat ettirmeye kalktılar.“ Buna karşılık Erdoğan, Kavala hakkında gözaltı kararı çıkarılması için, “Saygı duymak lazım” demişti.

Şık ve Tanrıkulu’nun açıklamaları şöyle: