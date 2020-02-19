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Yaramazlara biraz batar!

HDP’li Şık: Kavala’yı Erdoğan tutuklattı; CHP’li Tanrıkulu: Böyle çürümüşlük görmedik

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Gezi davasından beraat ettikten sonra ’15 Temmuz soruşturması’ kapsamında tutuklanan işadamı Osman Kavala’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tutuklattığını savundu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Böyle hukuk çürümüşlüğü görmedik. Bu, cahil cesareti bile değil” dedi.

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Mahkeme kararında tutuklamaya gerekçe olarak Kavala’nın darbe girişiminin karar sürecine katıldığına dair bulgu bulunması gösterilmiş, ancak bulgunun ne olduğu belirtilmemişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün şöyle konuşmuştu: “Bu (Gezi eylemlerini kastediyor) masum bir ayaklanma hadisesi değildir. Ciddi anlamda perde arkasında Soros türü bazı ülkeleri ayaklandırmak suretiyle oraları karıştıran tiplerdir. Bunun malum Türkiye ayağı (Osman Kavala’yı kastediyor) hapisteydi. Onu bir manevrayla beraat ettirmeye kalktılar. Buna karşılık Erdoğan, Kavala hakkında gözaltı kararı çıkarılması için, “Saygı duymak lazım” demişti.

Şık ve Tanrıkulu’nun açıklamaları şöyle:

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Kavala tutuklandı: Gerekçe darbe girişiminin karar sürecine katılım

Kavala’nın tutukluluğa sevk gerekçesi: Darbe girişiminin karar sürecine katıldığına dair bulgu var

Kavala ‘tahliye edildiği dosyadan’ yeniden gözaltında!

HSK’dan, Gezi davasında beraat veren hakimlere soruşturma izni

Erdoğan, Kavala’ya gözaltı kararına saygılarını sundu

Erdoğan: İdlib harekatı an meselesi

Kavala’ya 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasında gözaltı

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