HDP’li Şık: Haftaya seçim olsa HDP baraj altı kalır

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, HDP’nin 24 Haziran seçimlerinde hem başarılı hem de başarısız olduğunu belirtirken, “Yüzde 14-15 almalıydık. Haftaya seçim olsa, HDP baraj altı” diye konuştu. Şık başarının batı bölgelerinde, başarısızlığın Kürt bölgesinde olduğunu dile getirdi.

Express dergisinin temmuz-ağustos sayısında Yücel Göktürk, Ahmet Şık’la bir söyleşi yaptı.

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‘Barajı geçmek hem başarı hem başarısızlık’

HDP’nin aldığı seçim sonuçlarını değerlendirmesi istenen Ahmet Şık şu analizi yaptı: “HDP’nin barajı geçmesi başarı mıdır? Evet, başarıdır bu koşullarda. Bunca zulme rağmen, 21 kent toplamında oyumuz artmış, 67 vekil çıkarmışız, 700 binin üzerinde artı oy almışız. Gene de ortaya çıkan tablo bir başarısızlıktır. Yüzde 14-15 almalıydık. Haftaya seçim olsa, HDP baraj altı. Katkı oylarının geleceğini düşünmüyorum. Katkı oyları olmasaydı, HDP baraj altıydı. Bekir Ağırdır yanılıyor. Sandık bize öyle demiyor. 714 bin fazla oy almış gözükmemize rağmen aslında bir milyon kaybı var. Bu da yüzde 2 demektir. HDP’nin şu anki oyu, Demirtaş’ın oyunun üzerine bir puan ekle, o kadar.”

‘Seçmen siyasal çözüm istiyor’

Batıdaki HDP oylarında ciddi artış olduğunu rakamlarla anlatan HDP’li vekil, “Şimdi bu bağı nasıl daha güçlü kılabiliriz, buna bakmak lâzım. Bu, aynı zamanda, bu seçmenlerin Kürt meselesinde siyasal çözüm talep ettiğini gösteriyor. Bu insanlara ulaşmamız, ilişkimizi daha iyi, daha sağlam kılmak nasıl mümkün, ona bakmamız lâzım” diye konuştu.

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Başarısızlık Kürt bölgesinde

Şık, HDP’yi neden başarısız bulduğunu da şu sözlerle anlattı: “HDP başarısız derken Kürt bölgesindeki düşüşü kastediyorum. Hakkâri’den AKP vekil çıkardı, Şırnak’tan, Muş’tan vekil çıkardı. Diyarbakır’da inanılmaz düşüş var. Bunu nasıl açıklayacağız?. “Bence seçmen ‘paradigma değişikliğine gitmeni istiyorum’ diyor. Öyle yorumluyorum. Bu seçimin kazancı, ‘Bir oy Muharrem İnce’ye, bir oy HDP’ye’ diyerek bir hat tutturan insanlar. Kaygılarımızın ortaklaştığına dair bir işarettir bu.HDP’yle ya da HDP’nin savunduğu çoğulculukla bir bağ kurdu bu insanlar. Mevzu bu bağı daha güçlü kılacak bir politik hat örmek. Bunu yapabilirsek önümüz açılabilir.”

Düzene alternatif siyaseti büyütmek

CHP’nin de bu seçimde 30 yıldır oy alamadığı Kürt seçmenden oy aldığını belirten Şıkşöyle devam etti: “HDP’ye oy verenlerin yüzde 25’i İnce’ye oy verdi! Sandık sonuçları öyle diyor. Böyle bir teveccüh varken, sen de o teveccühe karşılık vereceksin. Karşılıklı bir oy takasından bahsetmiyorum. Düzen dışı, demokratik ve hukuki değerler üzerinden düzene alternatif geliştiren bir siyasal hareketi büyütmekten bahsediyorum.”