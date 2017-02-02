HDP’li Sarıyıldız, AKP’nin gözde bürokratı Güntepe’yi ‘andı’: İktidarın o kahramanı şimdi cezaevinde

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, Beytüşşebap kaymakamıyken sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında tutuklanan Elazığ Valiliği Hukuk Müşaviri Kadir Güntepe’yle ilgili “O dönem Güntepe’ye alkış tutanlar şimdi neden susuyor” diye sordu.

DİHABER’de yer alan habere göre iktidar ve cemaatin bu isimleri ortaklaşa yetiştirip devlet kademelerine yerleştirdiğini belirterek, Güntepe’nin kaymakamlık yaptığı dönemlerde kimliğini gizlemek için ‘ırkçı ve dinci’ paylaşımlar yaptığını söyledi.

Sarıyıldız, şöyle devam etti: “Sürekli olarak şehit edebiyatı yapmıştır. Bu durum ülke bürokrasisinin durumunu gözler önüne seriyor. Kaymakam olduğu ilçede sivil insanlar öldürülürken, sırf o şehit edebiyatı yaptığı ve bize saldırdığı için herhangi bir soruşturmaya tabi tutulmadı. Tam aksine iktidar tarafından kahraman ilan edildi. Güntepe bize saldırırken onu pohpohlayanlar neden şimdi sessiz kalıyor.”

‘İktidarın o kahramanı şimdi cezaevinde’

Güntepe’nin kaymakamlığı sırasında yasal olmayan çok sayıda işlem yaptığını dile getiren Sarıyıldız, “Trol hesap açarak yaşamını yitiren insanların cenaze fotoğraflarını paylaşıyordu. O dönem gündeme getirildi bu durum ancak iktidar bunun karşısında sessiz kaldı. Yüzde 90 oy alan seçilmişlere saldırıp hakaret etti, ancak iktidar yine sessiz kaldı. Psikolojik savaş argümanlarını kullanıyordu. İktidarın o kahramanı şimdi cezaevinde. Faşist iktidarın karakterinde bu durum var. Gerektiğinde kahraman gerektiğinde suçlu ilan ediyorlar” dedi.