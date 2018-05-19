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Yaramazlara biraz batar!

HDP’li Sancar’dan düzeltme: ‘İkinci turda İnce’yi destekleriz’ demedim

 

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, ikinci turda CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi destekleyeceklerine dair bir cümle kurmadığını söyledi.

Sancar. (Fotoğraf: Reuters)

Artı Gerçek, Sancar’ın Beylikdüzü seçim ofisinin açılışında “İkinci tura biz kalmazsak Muharrem İnce’yi destekleriz” dediğini yazmıştı.

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Gazete Duvar’dan Özlem Akarsu Çelik’e konuşan HDP’li vekil, adayları Selahattin Demirtaş’ın ikinci tura kalacağına inandığını ifade etti.

Öncelikle diğer adayların ikinci tura Demirtaş’ın kalması halinde ne yapacakları sorusunu cevaplamaları gerektiğini aktaran Sancar, “İkinci turda Muharrem İnce’yi destekleriz” diye bir cümle kurmadığını dile getirdi.

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HDP’li vekil şunları kaydetti: “O toplantıda çeşitli ihtimalleri değerlendirdik. Bu konuda kararı parti kurullarımız, organlarımız her yönüyle tartışacaktır. Bu tür değerlendirmeleri hem gereksiz görüyoruz hem de zamansız buluyoruz. Demirtaş ikinci tura kalmadığı takdirde kalan adaya nasıl destek verileceğini o adayın vaatleri ve söylemleri belirleyecektir. İkinci tur hesabı yapan adaylara Demirtaş’ın ‘HDP bu seçimin kilit partisidir. HDP ile protokol yapacağım’ sözünü dikkate almalarını öneririm. Hem barajı geniş bir dayanışma ağıyla, halkların birlikte desteğiyle aşacağız hem de Demirtaş’ı ikinci tura taşıyacağız. Eğer bu olmazsa kilit parti biz olduğumuza göre kalacak adayların da seçilmesi büyük ölçüde bizim seçmenimizin tercihine bağlı olacaktır. Her adayın ikinci tur hesabını bu gerçeği dikkate alarak yapmasında fayda var.”

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