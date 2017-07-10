HDP’li Sancar’dan ‘Adalet Yürüyüşü’ yorumu: CHP çıtayı epeyce yükseğe çekti

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HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, dün Maltepe’de geniş katılımlı bir mitingle son bulan ‘Adalet Yürüyüşü’yle CHP’nin çıtayı ‘kendisi için de yükseğe çektiğini’ belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklanmasının ardından adalet talebiyle Ankara’dan İstanbul’a yürüme kararı almıştı. Yürüyüş, 9 Temmuz’da Maltepe sahilindeki ‘Adalet Mitingi’yle sonlanmıştı.

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Evrensel’den Serpil İlgün’e konuşan Sancar, iktidarın, “Teröristler yürüyor” diyerek yürüyüşü ‘kriminalleştirme’ çabasının toplumda ciddi bir karşılık bulmadığını belirterek şunları söyledi: “Erdoğan ve AKP, 7 Haziran’dan bu yana bu yöntemi hep kullandılar. Bunda epeyce başarı sağladıklarını da kabul etmek gerekir. İktidarın bu şekilde yaptığı propaganda CHP’de bize karşı ürkeklik ve aşırı temkinli bir tutum, bir tür kaçış yarattı. İşi, HDP ile bir arada görünmemeye kadar götürdü. İktidarın bu taktiğinin hem CHP’ye, hem ülkeye büyük zarar verdiği çok açık ortada.”

Dokunulmazlıkların kaldırılmasına CHP’nin destek olmasını ve Kılıçdaroğlu’nun Yenikapı mitingine katılımının da bu propagandanın CHP’nin üzerinde etkili olması sayesinde gerçekleştiğini kaydeden Sancar, “Ve o fotoğraf AKP’ye OHAL’i çok daha rahat ve hızlı uygulama imkanı verdi. Bu tutumun, siyasi darbe operasyonlarını yürütme konusunda Erdoğan’ı rahatlattığını ve böyle giderse sıranın doğrudan CHP’ye geleceğini ısrarla söyledik. CHP’nin ve Kılıçdaroğlu’nun geç de olsa sokağa çıkması, bu uyarılarımızla işaret ettiğimiz tahribatların dayanılmaz noktaya gelmiş olmasındandı zaten” dedi.

‘En etkili direniş yolu güçlü demokratik güç birliği’

Parti olarak yürüyüşü desteklemeye, sembolik olarak katılmaya ve finalde kitlesel şekilde yer almaya karar verdiklerini belirten HDP’li vekil şöyle devam etti: “Ülkenin üzerine çöreklenen şoven-otoriter iktidar bloğuna karşı, en etkili direniş yolunun geniş ve güçlü bir demokratik güç birliği olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Bu yürüyüş, böyle bir güç birliğinin dinamiklerini canlandırma konusunda ciddi bir etki yarattı. Biz üzerimize düşeni yaptığımızı düşünüyoruz. CHP içinde ve etrafında tereddütler devam ediyor olabilir. Demokratik ve özgürlükçü dinamiklerin sahadaki etkileşiminin kuvvetlenerek sürmesi, bu tereddütlerin aşılmasını kolaylaştıracaktır.”

Sancar, ‘çoğulcu’ alanda yer alan siyasal ve toplumsal aktörlere de önemli görevler düştüğünü söyledi.

‘CHP kendi açısından da çıtayı yükseğe çekti’

Yürüyüşün “CHP açısından da, Türkiye’deki toplumsal mücadele tarihi açısından da çok önemli olduğunu” belirten Sancar şunları söyledi: “Ancak sonuçları ve başarısının devamı çok çeşitli faktörlere bağlı. Bu yürüyüşün en çok önemsediğim yanı, yarattığı demokratik ve özgürlükçü dinamikleridir. Toplumsal muhalefetin kendine yeniden güven duymasını sağlamak da, yürüyüşün kaydedilmesi gereken önemli bir etkisidir. Öte yandan, CHP bu yürüyüşü başlatmakla, kendisi açısından da çıtayı epeyce yüksek bir noktaya çekmiş oldu. Şimdi çetin sınavlardan oluşan yeni ve zorlu bir süreç başlıyor. Yalpalamanın, yan çizmenin ve ürkekliğin faturasının daha da ağırlaşacağı bir süreç. Buna karşılık cesaretin, tutarlılığın ve kararlılığın demokrasi barış ve özgürlük adına büyük kazanımlar yaratabileceği bir süreç.”