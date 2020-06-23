HDP’li Sancar: Nefes alamayan bütün toplum kesimleri için yürüdük

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP’nin yürüyüşüyle ilgili “Bu yürüyüş nefes alamayan bütün toplum kesimleri içindi. Gençler içindi, kadınlar içindi, emekçiler içindi, yoksullar içindi” diye konuştu. Sancar, baro başkanlarıyla da yürüyüşlerinden dolayı ‘gurur duyduğunu‘ kaydetti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

HDP 15 Haziran’da Edirne ve Hakkari’den ‘darbeye karşı demokrasi‘ yürüyüşü başlatmış, 20 Haziran’da Ankara’da TBMM Parkı’nda noktalamıştı.

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Partisinin grup toplantısında konuşan Sancar şunları söyledi: “Biliyorsunuz partimizin bir yürüyüşü oldu, Cumartesi günü Ankara’da bir mola verdik. Yürüyüş Ankara’da bitmedi. Bu yürüyüş kısa bir yürüyüş değildi. Uzun soluklu bir yolun ilk etabıydı. Bu yürüyüşümüzün adı Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü’ydü. Bu yürüyüşle tüm ülkeyi kucaklamak için Edirne ve Hakkari’yi başlangıç noktaları olarak belirledik. Elbette ülkenin bir ucundan diğer ucuna bütün halklarımızı kucaklamak ilk hedefimizdir. Ancak Edirne ve Hakkari’nin de bir başka anlamı var.”

‘Bizden fazla güvenlik vardı‘

Yürüyüş boyunca engellemerle karşılaştıklarını vurgulayan Sancar şöyle devam etti: “O nedenle bu yürüyüşe ‘Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü’ adını verdik. Bu yürüyüş nefes alamayan bütün toplum kesimleri içindi. Gençler içindi, kadınlar içindi, emekçiler içindi, yoksullar içindi. Yürüyüş boyunca iktidarın her türlü engellemelerine maruz kaldık. Kuşatmalara, çemberlere alındık, hapsedilmek istendik. Bazen yolda araçlarımızdan fazla güvenlik ekibi aracı vardı. Mesela Hakkari’den Van’a yola çıktığımızda sanırım biz 15 araçlık bir konvoy oluşturmuştuk, bize eşlik eden en az 7-8 tane zırhlı araç ve bir o kadar da başka araç vardı.”

‘Barolar, dayatılan demir kafesi reddetmek adına yürüyor‘

Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen ve barolarla ilgili yasa tasarısına tepki gösteren 56 baro başkanı, ‘Savunma yürüyor’ sloganıyla sembolik olarak 20’şer kilometre yürüyerek Ankara’ya ulaşmıştı.

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HDP’li Sancar sözlerini şöyle sürdürdü: “İşte baroların da yaptığı budur. Barolar da kendilerine dayatılan demir kafesi reddetmek adına yürüyor. Bu iktidar darbecidir dediğimizde bazıları bunu çok abartılı buluyorlar. Oysa toplumda çoğulculuğu yok etme niyetinde olan bir iktidar varsa, işte bu iktidarın zihniyeti darbeciliktir.

Eğer bir iktidar çeşitli toplum kesimlerin iradesini yok etmek istiyorsa bu iktidar darbecidir. İşte barolara karşı hazırlanan düzenlemeler tam da iktidarın bu darbeci anlayışının yansımasıdır. Hoş iktidar sözcüleri bunu zaten saklamıyor. Kendileri bizzat itiraz eden herkesi susturmak istediklerini açık açık söylüyorlar. Onlar bu kadar açık söylüyorsa bizlerin de en az o kadar cesur olması gerekiyor.

‘Baro başkanlarının yürüyüşüyle gurur duyuyorum, hepsini kutluyorum‘

Herkesin; iradesine göz dikilen, haysiyeti hedef alınan herkesin açıkça bu cesareti göstermesi gerekiyor. İşte barolar da bu cesareti gösterdi. Haysiyet mücadelesindeki yerlerini sağlam bir şekilde aldılar. Aralarında öğrencilerim var, meslektaşlarım var. Hepsiyle gurur duyuyorum, hepsini buradan gönülden selamlıyor ve kutluyorum.“