HDP’li Sancar: İkinci turda biz olmazsak İnce’yi destekleriz, oy oranımız yüzde 12

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, ikinci tura kendilerinin kalmamaları halinde CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi destekleyeceklerini söyledi.

Artı Gerçek’in haberine göre, HDP Beylikdüzü seçim ofisinin açılışına katılan Sancar, partisinin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın hapisten çıkacağını sanmadığını belirterek, “Selahattin Demirtaş seçim meydanlarına inerse yüzde 20 oyu garanti alır” dedi.

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HDP’nin anketlerinde partisinin oyunun yüzde 12 civarında olduğunu aktaran Sancar, “Ancak hileyi de hesaba katınca barajın altında kalma ihtimali ortaya çıkıyor. Bu yüzden oylarımıza sahip çıkmalıyız, sandıkları çok iyi korumalıyız. Eğer barajı geçersek Erdoğan seçimi kazansa bile artık istediğini yapamaz. Çünkü Meclis’te muhalefet çoğunlukta olur, yani Meclis’i kazanmış oluruz. Önceliğimiz Meclis’i kazanmak olsun” dedi.

Sancar, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye ilişkin “Muhalefetin çalışmalarının güçlü olması bizi mutlu eder. İkinci tura biz kalmazsak Muharrem İnce’yi destekleriz. Ancak burada CHP’nin partimize yaklaşımı önemlidir. Eğer CHP partimize ortak yaklaşımı iyi ortaya koymazsa seçimde ortaya çıkacak kötü fatura herkese yansır” diye konuştu.