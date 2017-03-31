HDP’li Sancar: ‘Hayır’ da çıksa ‘Evet’ de çıksa MHP ve AKP’deki çatırdama hızlanacak

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, 16 Nisan’da yapılacak ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumundan ne sonuç çıkarsa çıksın ‘Evet’ için çalışan MHP ve AKP içindeki ‘çatırdama’nın hızlanacağını söyledi.

Gazete Karınca’dan Altan Sancar’a konuşan Sancar, anket şirketlerinin araştırmalarında ve kendilerine gelen bilgilede ‘Hayır’ oyunun önde olduğunu belirterek, “Erdoğan’ın hırçınlığı ve öfkesi de sonuçların bu yönlü olduğunun kanıtı” dedi.

’15 Temmuz tam anlamıyla aydınlatılmadı’

Referandumdan ‘Hayır’ çıkması halinde Türkiye’de normalleşmenin yolunun açılacağını söyleyen HDP’li vekil şöyle devam etti: “Elbette ki her şeyin bir anda düzelmesi gibi bir beklenti doğru değil, çünkü son bir buçuk yılda çok büyük tahribata yol açan politikalar uygulandı. Kürt illerinde çok büyük yaralar açıldı, toplumda kutuplaşma ve öfke en üst düzeye ulaştı, ülke neredeyse bütünüyle tek bir partinin kontrolüne gidecek şekilde yeniden dizayn edildi, 15 Temmuz darbe girişiminin dayandığı güçler ve hedeflediği sonuçlar tam anlamı ile aydınlatılmadı.”

‘Hayır’ çıkarsa kısa süreli kargaşa havası çıkabilir’

Ülkede yaşanan olayların toplumsal ve siyasal hayatta ciddi sıkıntılara yol açmaya devam ettiğini kaydeden Sancar “Hayır’ kararının çıkması ardından kısa süreli bir kargaşa havası ortaya çıkabilir, ancak bunun kısa sürede aşılacağına inanıyorum, çünkü normalleşmeden sonraki aşamanın demokratik onarım olması kaçınılmaz olacaktır” dedi.

‘Hayır’ çıkması halinde AKP içindeki muhalif grup harekete geçecek’

Referandumdan ‘Evet’ çıkmasının her şeyin sonu olmayacağını söyleyen Sancar, toplumsal çatışma ve tahribata dikkat çekti: “Şüphesiz ki ‘Evet’ ile demokrasi ve özgürlük güçleri açısından şartlar biraz daha ağırlaşacaktır ve cumhurbaşkanı Erdoğan etrafındaki milliyetçi-Ergenekoncu ittifak programını bir süre daha uygulamaya devam edecektir. Böylesi bir durum da daha fazla çatışma ve tahribatın ortaya çıkması anlamına gelecektir. Fakat, çatışma ve kutuplaştırma ortamının sürdürülebilirliği olduğuna inanmıyorum, çünkü kutuplaşmış ve tahribat yaşamış bir ülkeyi yönetmek oldukça zordur; bu nedenle bir yönetme krizi ile karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum.”

‘MHP ya bölünecek ya da yeniden yapılanacak’

Referandumdan çıkacak ‘Evet’in de, ‘Hayır’ın da MHP ve AKP’de içindeki çatırdamayı hızlandıracağını savunan HDP’li vekil, “Hayır’ sonucunun çıkması halinde AKP içinde yer alan ve politikaları benimsemediğinin işaretini veren isimlerin harekete geçeceğini düşünüyorum” dedi.

“Yine ‘Hayır’ çıkması halinde MHP ya bölünecek ya da yeniden yapılanacak” diyen Sancar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin rolüne dikkat çekti: “Yani Bahçeli’nin MHP içindeki egemenliğini sürdürmesi oldukça zorlaşacak. Ancak bizler, her şart altında Türkiye’de demokrasi ve özgürlük için ve Kürt sorununda diyaloğa dayalı çözüm için çabalamaya devam edeceğiz.”