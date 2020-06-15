HDP’li Sancar: Anayasal haklarımızı kullanmaktan vazgeçmeyeceğiz

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hakkari’den başlayacak ‘demokrasi yürüyüşü’nün engellenmesine ilişkin açıklamasında, “Anayasal haklarımızı da demokratik meşru haklarımızı da kullanmaktan asla vazgeçmeyeceğiz“ dedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları’nın vekilliğininin düşürülmesinin ardından parti yönetimi Edirne ve Hakkari’den Ankara’ya ‘yürüyüş’ başlatma kararı almıştı. Yürüyüşün 15 Haziran’da başlayıp 20 Haziran’da sona ereceği açıklanmıştı. Bu kapsamda güzergahtaki kentlerde eylemler yapılması planlanıyordu. Edirne valiliği, HDP’nin eylemi öncesi kentte üç gün boyunca etkinlikleri yasaklamıştı.

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Edirne’deki görüntüleri Twitter hesabından paylaşan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, HDP’nin ‘demokrasi yürüyüşü’nün polis tarafından engellenmesi ve Silivri’de partililerin darp edilmesine tepki göstererek, “Bu yaşananlar polis devleti algısını güçlendirmekte” demişti.

‘Umudu canlı tutabilmek için yürüyoruz’

AA’nın haberine göre, Hakkari’den başlayacak yürüyüşe Covid-19 tedbirleri kapsamında izin verilmemesi üzerine parti binası önündeki açıklamasında Sancar şu ifadeleri kullandı: “Ülkenin bir ucundan diğer ucuna bütün halkları kucaklayabilecek tek parti biziz. O nedenle Hakkari’nin sesi buradan selam olarak Edirne’ye gidiyor, Edirne’nin selamı tam da burada Hakkari’nin kalbine geliyor. Biz umudu canlı tutabilmek için yürüyoruz. Biz siyasette ısrarcıyız, demokratik meşruiyet zeminini asla terk etmeyeceğiz ama anayasal haklarımızı da demokratik meşru haklarımızı da kullanmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.”

Sancar ve beraberindekiler, daha sonra belirlenen güzergahtan araçlarla kentten ayrıldı.