HDP’li Remziye Tosun’un oğlu gözaltına alındı

Mümtaz Soysal, yaşamın farklı anlarında olabildiğince tutarlı kalmaya,

ilkelerinden ödün vermemeye çalışmış biri. Pek çoğumuz gibi. Ne haklı kızgınlık uyandıran tek bir yazıdan, ne beğenilmeyen bir konuşmadan, ne de benimsenmeyen bir siyasal tepkiden ibaret.