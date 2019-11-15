HDP’li Remziye Tosun’un oğlu gözaltına alındı

Diyarbakır’da ‘polise saldırı olayına karıştığı’ ve ‘2015’te ele geçirilen bir patlayıcıdaki izlerlerle parmak izinin eşleştiği’ iddia edilen HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun’un oğlu M.Ş. Tosun (18) gözaltına alındı.
DHA’nın haberine göre, Yenişehir ilçesinde 21 Ağustos’ta ‘yoldan geçen beş otomobili durdurup içerisindeki indirdikten sonra araçlarla yolu trafiğe kapatıp eylem yapan ve güvenlik güçlerine saldırıda bulunan’ kişilerin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Olay yerinden alınan parmak izlerinden birinin HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun’un oğlu M.Ş. Tosun ile eşleştiği öne sürüldü. İncelemede M.Ş. Tosun’un parmak izinin 11 Ekim 2015’te merkez Sur ilçesinin Hasırlı Mahallesi’nde ele geçirilen el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerdekilerle de eşleştiği iddia edildi.
Bunun üzerine Diyarbakır başsavcılığınca M.Ş. Tosun hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüpheli, terörle mücadele şubesi ekiplerince gözaltına alındı. M.Ş.Tosun, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.