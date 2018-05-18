HDP’li Paylan’dan hakim ve savcılara uyarı: Devran dönüyor, yargılanabilirsiniz

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, hakim ve savcılara seslendi: “Devran dönüyor, 24 Haziran’dan sonra yargılanabilirsiniz.”

KRT TV’de yayınlanan programa konuk olan Paylan, HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla tutuklandığını ve ancak onun talimatıyla serbest bırakılabileceğini söyledi.

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Demirtaş’ı serbest bırakmayan hakim ve savcılara da seslenen Paylan, “Hakimlere de ben buradan çağrı yapıyorum; kararlarınızdan dolayı 24 Haziran’dan sonra yargılanabilirsiniz. Tayyip Erdoğan devam etmeyecek. Umarım hala meslek onurunu koruyan hakimler vardır” dedi.

HDP’li vekil ayrıca, Demirtaş’ın serbest bırakılması için halkın baskı yapmasını da istedi: “Yalnızca Kürtlerin boynunun borcu değil bu, topyekun Türkiye halkı Demirtaş’ın özgür olarak kampanyasını yapması için, baskı yapmalı. ‘Bir cumhurbaşkanı adayı nasıl olur da cezaevinde kalabilir’ demeli. Çünkü bütün adaylar bakın beş aday da meydanlara çıkmış, ‘Ben şöyle yapacağım ben Türkiye’yi böyle kurtaracağım’ diyor. Bzim adayımız dört duvar arasında, vatandaşa ulaşamıyor. Bu seçimlerin meşru ve demokratik olmasını istiyorsak Demirtaş özgür olmalı.”

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Erdoğan’ın çok fazla mağduriyet yaşattığını işaret eden Paylan, “Artık Erdoğan’ın emeklilik hayatını yaşaması lazım. Siyaseten tükenmiş bir siyasetçiden bahsediyoruz. Biz Erdoğan’ın adil yargılanmasını istiyoruz bütün bu yaptıklarından dolayı. Tutuksuz yargılanmasını istiyoruz” dedi.

HDP’li vekil cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda Erdoğan’ın karşısında yarışacak ismin Meral Akşener olamayacağını da öne sürdü: “İkinci tura kalma ihtimali yok. İkinci tura ya Demirtaş ya da Muharrem İnce kalacak. Akşener, MHP’den kopmuş bir kişilik, MHP’nin o tekçi politikalarının biz Erdoğan’a giydirilmiş halini yaşıyoruz, Akşener’in de ben o politikaları değil de demokratik politikaları güdeceğim diye toplumu ikna etmesi lazım. Şu anda beni ikna etmesi çok zor ama ona da şans tanımamız lazım.”