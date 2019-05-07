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Yaramazlara biraz batar!

HDP’li Paylan: Faşistlerle mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Yüksek Seçik Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerini iptal kararının ardından attığı tweette ‘faşistlerle mücadeleye, demokratlarla dayanışmaya’ devam edeceklerini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

YSK, AKP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin seçim sonucuna yaptığı itirazı dün (6 Mayıs) karara bağlayarak yediye karşı dört oyla kabul etmişti. Yeni seçim 23 Haziran’da yapılacak.

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Paylan Twitter hesabından şunları yazdı: “HDP üzerinden parazit yaratmak isteyenlere kulak asmayın. HDP ve tüm HDP’liler; faşistlerle mücadele etmeye, demokratlarla dayanışma içinde olmaya, sonuna kadar devam edecektir.”

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