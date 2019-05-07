HDP’li Paylan: Faşistlerle mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, YSK’nın İstanbul belediye başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararı ile ilgili, “Üniformalı darbe günlerini bile geride bırakan bu sivil darbenin hedefi ve mağduru hangi partiye oy vermiş olursa olsun, aziz milletimizin iradesidi ” dedi.