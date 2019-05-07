HDP’li Paylan: Faşistlerle mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Yüksek Seçik Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerini iptal kararının ardından attığı tweette ‘faşistlerle mücadeleye, demokratlarla dayanışmaya’ devam edeceklerini açıkladı.
YSK, AKP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin seçim sonucuna yaptığı itirazı dün (6 Mayıs) karara bağlayarak yediye karşı dört oyla kabul etmişti. Yeni seçim 23 Haziran’da yapılacak.
Paylan Twitter hesabından şunları yazdı: “HDP üzerinden parazit yaratmak isteyenlere kulak asmayın. HDP ve tüm HDP’liler; faşistlerle mücadele etmeye, demokratlarla dayanışma içinde olmaya, sonuna kadar devam edecektir.”