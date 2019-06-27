HDP’li Oluç: Mektuptaki çağrı İstanbul seçimiyle izah edilemez

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Abdullah Öcalan’ın mektubunda yaptığı çağrıyı doğru okuduklarını söyleyerek, “Biz bu meseleye çok daha geniş bir perspektifle baktık. biz ilk gördüğümüz andan itibaren bunun seçimle ilgili olmadığını düşündük ve eş genel başkanlarımız da kısa sürede açıklama yaptılar” dedi.

Gazetecilere konuşan Oluç, yenilenen İstanbul seçimlerinde İmamoğlu’nun kazanmasını beklediğini belirterek, “Fakat ben kişisel olarak aradaki oy farkının yüzde 2,5-3 olacağını düşünüyordum. Son hafta gelen anketler güçlü bir sonuç çıkacağını ortaya koyuyordu. Doğrusu benim kişisel beklentim o kadar yüksek değildi. İstanbul halkı çok net olarak hukuksuzluğa ve haksızlığa evet dememiş oldu” dedi.

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AKP-MHP seçmeninde kayma olduğunu söyleyen Oluç, “İmamoğlu, AK Parti ve MHP seçmenlerinin yoğun olduğu ilçelerde öne geçmiş vaziyette. Yani AKP-MHP seçmeninden bir kayma olmuş. Yaratılan mağduriyetin seçmenler tarafından kabullenilmediğini özellikle AK Partili seçmenlerin bir kısmının bundan etkilendiğini düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Erken seçim talebimiz yok

“İstanbul seçim sonuçları olası bir erken seçimi tetikleri mi” sorusuna ise, “Yok. Bizim bir erken seçim talebimiz yok, şu anda öyle bir beklentimiz de yok doğrusu. İktidar ittifakı şunu okumalı; politikaları İstanbul’da -Türkiye’nin kalbidir- karşılık bulmamıştır. Bu bir ders olmalıdır. Bir durup düşünmelidirler” dedi.