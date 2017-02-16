HDP’li Önder’in tahmini: ‘Evet’ oranı yüzde 40-42 olacak

HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 16 Nisan’da yapılacak ‘başkanlık sistemi’ referandumunda çıkacak ‘Evet’ oyu oranını yüzde 40-42 olarak tahmin etti.

‘7 Haziran havası teneffüs ediliyor’

Dihaber’den Kenan Kırkaya ve Salman Özeryüz’e konuşan HDP’li vekil, referandum öncesi çalışmalarına geniş katılım olduğunu belirterek AKP’nin tek başına iktidar olabilecek çoğunluğa ulaşamadığı 7 Haziran 2015’te genel seçimlere göndermede bulunup ‘7 Haziran havası’ teneffüs edildiğini söyledi.

Önder, referandumda ‘Hayır’ çıkması halinde 7 Haziran seçimleri sonrası gibi ‘sonuçların kabul edilmeyeceği ve başka şeylerin devreye gireceği gibi bir korku yaratıldığı’ hakkındaki soruya ise şu yanıtı verdi: “Her sonuç yeni ve birçok seçenekli yolları önümüze getirir. Deneyim kazanan bir tek muktedirler değil, biz de yaşadığımız süreçlerden önemli sonuçlar ve dersler çıkarıyoruz.”

HDP’li vekil, “Biz ‘Hayır’ çıkacağından eminiz. ‘Hayır’ın bir sonraki gününü nasıl örgütlememiz gerektiğini, hem yol gösterici olmak, hem demokratik siyaseti örgütlemek ve buna öncülük yapmak istiyoruz” dedi.

CHP’li vekil ‘Başkanlığı İmralı’da geçirdik de’ dedi

Parti olarak tutumlarının net olduğunu ve ‘Hayır’ı örgütleyeceklerini yineleyen Önder, referandum kampanyalarında HDP’yi dışlayan çevreleri de eleştirdi: “Bu, Kürdü bir nefret objesi olarak görmekten kaynaklanıyor. Hükümetin başlattığı algı operasyonun seline girdabına kapılmaktan başka bir şey değil bu. Özünde Kürdü insandan ve seçmenden saymama yaklaşımıdır.”

CHP’li bir milletvekilinin kendisine “Ya sen desen ki ‘Biz başkanlık sistemini İmralı’da konuştuk’ o zaman bu geçmez” dediğini aktarıp bu tavrın ‘Hayır’ oyu verme konusunda net olan 6 milyon HDP seçmeninin kafasını karıştırdığını söyleyen HDP’li vekil şöyle devam etti: “Dedim ki ‘Kürdün evi başına yıkılmış, şehirleri talan edilmiş, yatak odalarına girilmiş, bin bir türlü hakaretin hedefi haline getirilmiş, işinden aşından olmuş, cenazesi günlerce sokakta kalmış, nefesini tutmuş bununla hesaplaşabileceği günü bekliyor. O da aha bugündür. Siz şimdi 6 milyon belirgin net insanın kafasını karıştırıyorsunuz, bu seçmenden olduğunuz zaman bu referandum yüzde 70’le alır götürürler.’ Dolasıyla bunu söyleyenlerde mercimek habbesi kadar akıl var mı?” dedi.

‘Hayır’ savaşa ‘Hayır’ demek olacak

Önder, referandumdan ‘Hayır’ çıkarsa ne olacağı hakkındaki soruya da şöyle yanıt verdi: “Milliyetçilik ve savaş adına ne gerekiyorsa denendi. ‘Hayır’ denmesi bütün bu denemelere ‘Hayır’ anlamına gelecek, savaşa ‘Hayır’ demek olacak. O yüzden barışı örgütlemek bizim sorumluluğumuzdur.”