HDP’li Önder’in dosyası AYM Genel Kurulu’na sevk edildi

Eski HDP Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in hüküm giydiği dosya Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu’na sevk edildi.
İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi, 2013 Nevruz’undaki konuşması nedeniyle ‘terör örgütü propagandası’ yapmak suçundan Önder’e üç yıl altı ay hapis cezası vermişti.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi (istinaf), yerel mahkemenin kararını yerinde bulmuş ve ceza kesinleşmişti. Cezaevine giren Önder, AYM’ye başvuruda bulunmuştu.
Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Önder’in AYM’ye başvurusu bugün 2’nci Bölüm’de görüşüldü. Dosya AYM Genel Kurul’a sevk edildi.