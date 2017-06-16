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HDP’li Önder’e göre Berberoğlu’na ceza ‘çıkmak zorundaydı’


 

HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasından AKP hükümetini sorumlu tutarak, “Buradan bir mahkumiyet uydurmuş olmasalardı, uluslararası zeminlerde bu suçu kendilerinin işlediklerini kabul etmiş olacaklardı” dedi.

Fotoğraflar: Reuters

Berberoğlu, MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar’a verdiği için ‘casusluk’ suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmıştı.

CHP bunun üzerine ‘Adalet Yürüyüşü’ kararı almış, yürüyüş dün Ankara Güvenpark’tan başlamıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partililer ve yurttaşların yürüyüşü İstanbul’da son bulacak.

Berberoğlu, CHP’nin tutuklanan ilk milletvekili.

‘Bu bir öç alma cezası değil’

RS FM’den Yavuz Oğhan’a konuşan Önder şunları söyledi: “Bu ceza çıkmak zorundaydı. Bu bir öç alma cezası değil. Bu ceza çıkmazsa, uluslararası arenada savaş suçlarıyla yargılanma süreci anlamında hükümeti bir hayli sıkıştırmış olan düzlem, tümüyle kesinleşmiş olacaktı. Şimdi buradan bir mahkumiyet uydurmuş olmasalardı, uluslararası zeminlerde bu suçu kendilerinin işlediklerini kabul etmiş olacaklardı. Bu suçu da işlediler.”

Önder CHP’ye de dokundurdu: “Bu tamamen ne acı ki CHP’nin de savaş tezkeresine ‘Evet’ diyerek destek verdiği, hükümetin Ortadoğu’da girdiği, hesabını vermekte imtina ettiği örtülü, gizli, saklı ilişkilerin, uluslararası literatürde suç tanımına giren bir takım şeylerle ilgili kısmı.”

‘Demokratik alanın daraltılmasına itiraz eden herkesin yanındayız’

HDP’li vekil, Kılıçdaroğlu’nun ‘Adalet Yürüyüşü’ne ilkelerde anlaşmaları halinde destek olacaklarını söyledi: ‘Ben yürüyorum, beni seven arkamdan gelsin…’ Bu kampanyanın cümleleri olamaz. Bunu Kılıçdaroğlu böyle söyledi anlamında söylemiyorum, nasıl olmaması gerektiği anlamında söylüyorum. Bunun yolu yordamı bellidir. İlkelerin, tutumların, sloganların, pratiklerin belirlendiği, tartışıldığı çok geniş katılımlı işler yaparsınız. Bu genişler ya da kendi özgün programlamanız olur.”

Demokratik alanın daraltılmasına karşı itiraz eden her kesimin yanında olacaklarını belirterek “CHP’de neden bunlardan biri olmasın?” diyen Önder şöyle devam etti: Her türlü totaliter yönelişe, demokrasi dışı her türlü müdahaleye ilkesel bazda ve savunanların kimliğine, düşüncelerine, konumlarına bakmadan temelden itiraz etmek ve itiraz edenlerle yan yana durmak asgari demokratlığın olmazsa olmazlarındandır.” 

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HDP’li Önder’e göre Berberoğlu’na ceza ‘çıkmak zorundaydı’

HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, CHP’li Enis Berberoğlu’nun tutuklanması hakkında, AKP hükumetini kastederek, “Buradan bir mahkumiyet uydurmuş olmasalardı, uluslararası zeminlerde bu suçu kendilerinin işlediklerini kabul etmiş olacaklardı. Bu suçu da işlediler” dedi.

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