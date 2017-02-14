HDP’li Önder’den hodri meydan: Yedi cihan duysun, ‘Hayır’ı biz örgütleyeceğiz

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, ‘başkanlık sistemi’ referandumuna ilişkin tutumları üzerinde dönen tartışmalara hodri meydan deyip, “Yedi cihan duysun, bu ‘Hayır’ı biz örgütleyeceğiz” dedi.

Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Önder, HDP özelinde Kürtlere karşı ‘Hayır’ kampanyasında gözükmeyin’ diye bir tavrın olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bunu bıkmadan, utanmadan tekrarlıyorlar. Bu, özünde Kürt’ü insandan, seçmenden saymamanın dışavurumudur. Kürt’ün haritadan kentleri silinmiş, postallarla en mahrem yerlerine girilmiş, en çirkin hakaretleri yapılmış, ölüsü 40 gün yerde kalmış, işinden aşından olmuş. Bu halk nefesini tutmuş, büyük bedel ödemeden hesaplaşacağı günü bekliyor, o da bu sandığın kurulacağı gündür.”

‘Yedi cihan duysun, bu ‘Hayır’ı biz örgütleyeceğiz’

“Bu içinde mercimek kadar akıl olmayan ve kendini sözüm ona demokrat sayan akıl, ‘Sen ortada gözükme’ aymazlığında” diyen Önder, Malcolm X filmini örnek göstererek şöyle devam etti: “Malcolm X filminde bazı zenciler vardı, zencilerin beyazlar tarafından yok sayılmasına karşı direnişi örgütlemişlerdi. Bazı zenciler de, ‘Ne gerek var, beyazların izinden gidelim’ diyorlardı. Malcolm X de onlar için ‘ev zencisi’ diyordu. Şimdi ikinci anlayışta da ‘ev Kürtü’ tipi var; ‘Boykot edelim’ düşüncesindeler. Bu düşüncede olmayanı da sistem alttan alta sinsice örgütlemeye çalışıyor. Sanki boykot tartışılıyormuş gibi gösteriyorlar.”

İktidarın Kürt yurttaşları ‘ekonomi’ vaatleriyle kazanmaya çalıştığını belirten HDP’li vekil, “Ancak davarın önüne ekmek atarsanız susarlar. Yedi cihan duysun, bu ‘Hayır’ı biz örgütleyeceğiz. Bu kibir dünyasıyla işimiz olmaz, alanlarda halk, mücadele edenleri gözünden tanıyor. Bu mesele bir hakikilik meselesidir” dedi.

AKP’nin ‘sandık iradesi’ söyleminin bayatladığını vurgulayan Önder, iktidarın anayasa değişikliğini anlatmakta da zorlandığını kaydetti.

“Cumhurbaşkanı kalkıyor diyor ki ‘halk bunu anlamamış’. E siz adını bile doğru dürüst koymamışsınız, halk bunu nasıl anlasın. Binali Bey, Antalya’da bazı Sivil Toplum Kuruluşlarına başkanlık sistemini anlattı. Dedi ki, ‘Hepiniz saatinize bakıyorsunuz, bari ben keseyim yemeğe geçelimi’ dedi. Peki, başkanlık sistemini nasıl anlattı?” diye soran HDP’li vekil, uzay mekiği kullanma kılavuzunun paketten daha anlaşılır olduğunu söyledi.

‘Ne yapsalar unutamıyorlar 7 Haziran’ı’

Önder, HDP’nin üzerinden yürütülen ‘Hayır’cı kesime ‘terörist’ yakıştırması yapılmasını da eleştirdi.

Türkiye’nin ilk kez ‘Hayır’a hayır’ kampanyasını gördüğünü söyleyen HDP’li vekil şöyle devam etti: “Diyorlar ki, ‘HDP de hayır diyor.’ IŞİD de Allah’a inanıyor, siz inanmaktan vaz mı geçeceksiniz? ‘Hayır’a Hayır’ kampanyası yürütüldüğünü de bu memleket ilk defa görüyor. Sonucunu da 17 Nisan’da göreceğiz. Bütün bunlar 7 Haziran korkusundan. Ne yapsalar unutamıyorlar 7 Haziran’ı. Ya biz ne yapmışız? Bu ülkenin bütün ötekileştirilenleri, bütün inançları, emekten, mazlumdan yana olan bütün insanları için daha iyi bir dünya mümkün demişiz. Eşit ve adil, özgürce yaşamak mümkün demişiz, bu da halkta çok büyük bir karşılık bulmuş. Gelinen noktaya bak, zulüm çıtasını yükselttikçe yükselttiler. Özgürlük tutkusunun sonu yoktur ama zulmün sonu vardır. Zulme son vermenin yolu, 7 Haziran’dan daha büyük bir cevap vermektir.”

‘HDP yalnız hakaretle anılıyor’

Önder, son dönemde medyada iyice artan tek sesli yayınlara da tepki gösterdi: “Televizyonları, mideniz bulanmıyorsa, izliyorsunuz. Bir zevat bir başka zevatı karşısına alıyor, top çeviriyor. Arada o çemberi yırtan bilim insanları oluyor. HDP, mümkünse adı yalnızca hakaretle anılıyor. Biri HDP’den iyi söz etse, moderatöre dikkat edin, eli ayağı birbirine dolaşıyor. Başına geleceği biliyor çünkü. İki soru soruyor katılımcılara; bu sorunun iki cevabı var ama bu cevabın birinin karşılığı en az 16 yıl hapis ya da en hafif deyimiyle işinden aşından olma. Kimse bunu söyleyemiyor.”

‘Hayır’ cephesinde kendilerine mesafeli duran kesimleri eleştiren Önder, bunu ‘dar kafalılık’ olarak yorumladı.

Önder, “HDP ile yan yana görülürsek fiyakamız bozulur’ diyenlerden değiliz. Zulme direnen CHP’li de olsa MHP’li de olsa, fikirlerimiz taban tabana zıt da olsa onunla yan yana omuz omuza durmaktan ancak ancak onur duyarız! Bu akıl zorlama bir akıl, akıllarına iktidar sokuyor. Sokma akıl yedi adım gider. Bu zulmü kabullenmeyenler her kim olursa olsun bizim başımızın üzerinde yeri vardır, yan yana durmak da bize onur verir” diye konuştu.

‘Bir taksimetre için cunta desteklenmez’

HDP’li vekil konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu anayasa değişikliğinin bir tane iyi yönü var, o da gençlere 18 yaşında seçilme hakkı veren bölümü. Aziz Nesin 12 Eylül için şöyle bir değerlendirme yapar; ’12 Eylül’ün hiç mi iyi bir şeyi yok, var. Taksilere taksimetre taktırdı. Daha önce taksilere binip pazarlık ederdiniz. Ama kardeşim, bir taksimetre için de cunta desteklenmez ki.’ Gençlerin öncü ve dinamik gücüne inanıyoruz, siyasette var olmalarının önünü biz açacağız, borcumuz olsun. Eminim ki en başta gençlik bunu kabul etmeyecek. Halkın binlerce HAYIR gerekçesi var, sizin bir tek evet gerekçeniz var. 17 Nisan sabahı hep birlikte bunun cevabını göreceğiz. Çok daha güzel bir ülkeye uyanacağız. An serkeftin an serkeftin!”