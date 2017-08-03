HDP’li Önder’den CHP’ye: Kenetlenmekten daha acil hiçbir şey olamaz

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, CHP’ye ‘kenetlenme’ çağrısı yaptı.

HDP, eş genel başkanları ve milletvekillerinin serbest bırakılması talebiyle Diyarbakır’daki Ekin Ceren Parkı’nda ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’ne başlamıştı. Nöbetin ikinci ayağı İstanbul Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda devam ediyor.

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Dün öğlen saatlerinde CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve CHP İstanbul il ve ilçe başkanları, akşam saatlerinde ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin ve beraberindeki bir heyet nöbeti ziyaret etmişti.

‘Demokrasi güçleri bir araya gelecek’

Nöbette yer alan isimlerden olan ve Duvar’dan Hacı Bişkin’e konuşan HDP’li Önder, “Özellikle sindirilmek istenilen kitlelerin ve demokrasi paydasında buluşan insanlara dönük yönelimlerin kırılması için hem CHP’nin yürüyüşü hem de ‘Vicdan ve Adalet Nöbetleri‘ önemli bir işlev gördü” dedi.

CHP’nin çözüm sürecindeki tutumu hakkında konuşan Önder şunları söyledi: “CHP bu konuda bir parça tutuk davrandı. Gelinen nokta bizim öngörülerimizi haklı çıkarttı. Biz tam da sürecin bitirilmesinin ülkede varolan demokrasi kırıntılarını katletmek anlamına geleceğini vurguluyorduk. CHP’nin içerisindeki bir kesim bunun böyle olmadığını düşünüyordu ve bu konuda iktidarla benzer bir refleks içerisindeydi. Ama pratik ve gelişmeler en büyük öğretmenlerdir. Samimiyetle, dürüstçe ama cesurca tartışacağız ve demokrasi güçleri bir araya gelecek. Başka bir yolu yok.”

‘Kenetlenmketen daha acil hiçbir şey olamaz’

CHP ile HDP arasında görüş ve değerlendirme farklılıkları olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirten Önder şöyle devam etti: “Aslolan bunların üstünü örtmek değil, tam da böyle pratik zeminlerde bunu cesurca tartışabilmektir. Ama bir aradayken bunu yapabilmektir. Bu ülkede demokrasi talep eden herkes sistem tarafından en acımasız şekilde hedefe koyuluyorsa hedefe koyulanların kenetlenmesinden daha doğal ve daha acil hiçbir şey olamaz.”