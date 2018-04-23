Önder ‘opsiyonlu’ konuştu: Parlamenter sistemin bizi abad edeceğini düşünmedik

Cumhurbaşkanlığı seçiminin erkene alınmasını değerlendiren HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreya Önder, “Biz parlamenter sistemin bu ülkeyi abad edeceği düşüncesinde hiçbir zaman olmadık ki. Parlamenter sistemin bizler için neye benzediği, orayı nasıl kullanmak istediğimiz tarihimizde kristalize olmuştur” dedi.

Mezopotamya Haber Ajansı’ndan Kenan Kırkaya’ya konuşan ve iktidarın erken seçime gitmesini ‘panik atak’ belirtisi olarak değerlendiren Önder, “Ben normalde bir hastalık adının bir toplumsal olayla bağlantılandırılmasını o hastalığa duçar olanlar açısından incitici bulurum; ama iktidarda panik atak semptomlarının hepsini görmekteyiz” dedi.

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Önder sözlerini MHP’yi hedef alarak sürdürdü: “İktidarın küçük ortağı telaş etti. Halk nezdinde bir siyasi parti olma vasfını tümüyle yitirdiğini, iktidarın büyük ortağının öyle zannettiği gibi devletin bekası, kekası gibi şeylerle meşgul olmadığını, hesabın başka olduğunu gördü ve ‘Bari sıfırı tüketmeyelim’ diyerek erken seçim çağrısı yaptı. Çağrı bu panikle yapıldı. İktidarın büyük ortağı da can havliyle, bu macun tüpten çıktı acaba muhalefeti hazırlıksız yakalayabilir miyiz diyerek bunu baskın demek bile karşılamıyor, neredeyse eşyanın bütün tabiatını zorlayacak bir tarihe çektiler. Birininki panikti diğeri can havliydi.”

‘Muhalefet, Erdoğan’ın koordinatlarına göre yapılıyor’

HDP’li vekil, 24 Haziran’daki ‘seçimleri boykot etme’ tartışmalarına da değindi: “Bu parlamenter sisteme, sistemin penceresinden bakmanın bir ürünüdür. Biz parlamenter sistemin bu ülkeyi abad edeceği düşüncesinde hiçbir zaman olmadık ki. Parlamenter sistemin bizler için neye benzediği, orayı nasıl kullanmak istediğimiz tarihimizde kristalize olmuştur. Bu tür çağrıların mutlaka bir alternatif içermesi gerekir. Bu zemini kullanmak için büyük bedeller ödedik ve zaten sistem bizi bu zeminden atmak için can atıyor.”

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HDP’nin yetkili organlarının seçim ittifakıyla ilgili kararını en kısa sürede açıklayacağını da sözlerine ekleyen Önder, şöyle devam etti: “Biz hiç bir zaman selde kütük misali, öznesi olmadığımız bir denklemin içinde olabilecek bir siyasi hareket değiliz. Bizim bir tarihimiz var ve hiç kimsede olmayan mutlak başarılarımız var. Bizi yok sayan tarihteki aptallar kategorisinde kendilerine yer belirlemiş olur. Bizi kim yok sayabilirmiş.”

Önder, muhalefet partilerinin HDP’ye mesafe yaklaştığı yönündeki soruyaysa şu yanıtı verdi: “Bu Tayyip’in çizdiği çerçeve içerisinden muhalefet etme acizliğinin sonucudur. Bu blok o kadar acze düşmüş ki, nasıl muhalefet edeceğini bile Erdoğan’ın koordinatlarına göre yapıyor. Biz herkese barışın demokrasinin ve özgürlüklerin aciliyetini hatırlatmakla mükellefiz.”