HDP’li Önder ittifak çağrısını yineledi: Hedef iktidar olmalı

AKP’ye karşı ittifak çağrısını yineleyen HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, “İktidarın dağıttığı kapitalden payını alamayan, iktidarca KHK ve benzeri politikalarca dışlanmış, işini ve statüsünü kaybetmiş kitlelerin toplanmasını, toparlanmasını çok önemli buluyorum” dedi.

Önder, daha önce CHP’ye, “Kenetlenmekten daha acil bir şey olamaz” diye seslenmiş, HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, “Demokrasi ve barış güçlerinin el ele vermesi” çağrısı yapmış, tutuklu Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş da, “HDP ve CHP bu dönemde birbirlerine olan eleştirilerini erteleyebilir” demişti.

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‘Eylem ve program ittifakı olmalı’

Dihaber’den Kenan Kırkaya’ya konuşan HDP’li vekil, ittifak kavramından sayısal değil, fikirsel bir birliktelik ve program ortaklığı çıkarılması gerektiğini belirterek “Hak, hukuk, adalet gibi bir sloganla son dönemlerde ana muhalefet partisinin ortaya çıkardığı söylem iletişimsel bağlamda arkasında durulabilir bir söylem; peki eylemsel olarak? Ortaya bir ittifak çıkacaksa bu bir slogan ittifakı değil, eylem ve program ittifakı olmalı” dedi.

İttifakların nihai hedefinin ittifakı sonsuza dek ayakta tutmak değil, en kısa sürede hedeflenen sonuca varmak olduğunu kaydeden Önder, günümüz Türkiye’sindeki ittifak hedefinin ‘iktidar olma’ ve ‘ülkeyi demokratikleştirme’ olduğunu söyledi.

‘AKP bir arsız azınlık rejimi inşa etti’

Önder, milliyetçi kesimlerle Kürtler, Alevilerle demokrat Müslümanlar, Kemalistlerle mütedeyyinler arasında bir toplumsal barışma imkanı sağlanmasının mümkün olup olmadığı yönündeki soruya şöyle yanıt verdi: “Bu segmentler bana 2010 yılının segmentleri gibi geliyor. Sizce gerçekten hala toplum içinde böyle gruplar var mı? Hangi milliyetçiler, hangi Kemalistler? Topyekun güvensizleşme, güvencesizleştirilme ve güvenlikleştirilme politikalarının baskısı altındayız. Üstüne bir de toplumca borçlandırıldık. (Michael) Hardt ve (Antonio) Negri’nin çokluk ile kastettikleri topluluk bu toplumun asli ilerici unsurlarını içeriyor. HDP onların partisi olduğu için başarılıydı.”

Bu kesimlerin değil ancak bu kesimler içinde ‘iktidarın dağıttığı kapitalden payını alamayan’, ‘iktidarca KHK ve benzeri politikalarca dışlanmış’, ‘işini ve statüsünü kaybetmiş kitlelerin’ toplanmasını, toparlanmasını çok önemli bulduğunu belirten HDP’li vekil şöyle devam etti: “AKP bir arsız azınlık rejimi inşa etti. Aldıkları oy ile ellerindeki kapitalle besledikleri kitle arasında büyük bir fark var. Sağ popülizmin talihsiz örneklerinden biriyle karşı karşıyayız ve buna karşı pozitif bir sol popülizmle bahsettiğiniz kitleleri bir araya getirip mobilize etmeliyiz.”