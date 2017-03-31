HDP’li Önder, ‘Hayır’cı MHP’lilerin ‘yanında’: Bu ülke bu anayasayla bölünür

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, ‘Hayır’ diyeceğini açıklayan MHP’li muhaliflere katıldığını belirterek, “Bu ülke bu anayasayla bölünür” dedi.

Fox Tv’de yayınlanan ‘İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat’ programına katılan Önder AKP’nin ‘demokrasiyi örtmek için yol yaptığını’ söyleyerek, partisinin tutuklu vekillerini hatırlattı.

‘Kürdümüzü Şam’a mahkum etmeyelim’

Önder şöyle devam etti: “Eş başkanlarımızı ziyaret etmek istiyoruz, engelliyorlar. Başkanlık sisteminin fragmanı bu. Ankara’daki bir masa, Rize’deki bir dere hakkında karar vermemeli. İstedikleri başkanlık değil, başkan sistemi; -lık yok. İstedikleri sistemde, denge denetleme mekanizmaları yok.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Ben bunu kendim için istemiyorum” sözlerini hatırlatan HDP’li vekil “Biz de bunu diyoruz. Halk diyor ki, ‘Ne istediniz de vermedik’. Bu yüzkarası tablodan kurtulalım. Bir an önce demokrasi ve barışı inşa etmeye girişelim. Kürdümüzü de Şam’a mahkum etmeyelim” diye konuştu.

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın kendisini izlediğini ve selam gönderdiğini söyleyen Önder, önümüzdeki pazartesi günü HDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan’la birlikte ‘ısrarlı talepleri’ne yanıt veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’la görüşeceklerini aktardı.

‘PKK ile en büyük bağlantısı olan benim’

Önder şöyle devam etti: “Anayasa referandumunda MHP’lilerin ‘Hayır’ değerlendirmesine katılıyorum. Bu ülke bu anayasayla bölünür. Bu partinin eş başkanları ve vekilleri içeride. Dokunulmazlıkların kaldırılması sürecinde bu vekiller için dünyanın ithamı yapıldı. Terörle işbirliği, silah taşıma… Bir tane silahlı eylem ya da şiddetle ilişki iddianamesi bile yok.”

Küçükkaya’nın “PKK ile bağlantıları yok mu?” sorusuna ise Önder şöyle yanıt verdi: “Yok, PKK ile en büyük bağlantısı olan benim. 100’ün üzerinde toplantı yaptım.”