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Yaramazlara biraz batar!

HDP’li Oluç’tan İYİ Partili Ağıralioğlu’na sert sözler: İkbal avcılığı yapıyor

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, HDP’lilerin fezlekeler nedeniyle dokunulmazlıklarının kaldırılmasına “Evet” diyeceklerini açıklayan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu’na sert çıktı.

Fotoğraf: DHA

Aralarında partinin eş başkanı Pervin Buldan ve Oluç’un da bulunduğu çok sayıda HDP’li vekil hakkında savcılıklar tarafından hazırlanan fezlekeler, bu ay için Meclis’e gönderilmişti.

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Meclis’teki oylamada eğer vekillerin dokunulmazlığı kaldırılırsa, yargı süreci işleyecek. İYİ Partili Ağıralioğlu, “Biz HDP’yi problemli görüyoruz, terörün gölgesinde görüyoruz” demiş, oylamada dokunulmazlığın kaldırılmasına destek vereceklerini açıklamıştı.

‘İkbal avcısı’

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’a konuşan Oluç, Ağıralioğlu’na şu sözlerle tepki gösterdi: “Yavuz beyin neye dayanarak bunu söylediğini bilmiyoruz. Fezlekeleri görmüş de bir yargıya mı varmış? Biz de görmedik, bunu bilemiyoruz ama okumadığı çok açık. Önceden kararı vermiş kendisi. Konuşmasında adaletten bahsediyor, adaletle alakası olmayan bir kişi. Yavuz bey HDP hakkında sık sık münasebetsiz laflar ediyor, çok ciddiye almıyoruz kendisini. AKP-MHP’nin kapısında ikbal avcılığı yaptığınızı düşünüyoruz. Ciddi olarak tartışmak istiyorsa, her platformda açıkça tartışmaya, söylediklerinin cevabını vermeye hazırız. Öyle tek kale maçla siyaset olmaz, ciddiyet de olmaz. İYİ Parti içinde koltuk peşinde koşanlardan bir tanesidir.”

Dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin 33 farklı fezleke Meclis’te

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