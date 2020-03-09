‘Türkiye tarihinin en büyük fişleme maddeleri’: Torba yasa bu hafta mecliste

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, bu hafta içinde Meclis’e sunulması beklenen 40 maddelik torba yasada, Türkiye tarihinin en büyük fişleme maddelerinin yer aldığını öne sürdü.

Fotoğraf: DHA

Torba yasanın içinde neler var?

Dernekler, altı ay içinde üyeliği devam edenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını mülki idare amirliğine bildirecek, bu bildirimi yerine getirmeyen dernek yöneticileri hakkında 500 lira idari para cezası uygulanacak.

Bekçiler, görev bölgelerinde ve çalışma saatleri içinde kişileri, araçları durdurabilecek, kimlik sorabilecek. Bekçiler, şiddet mağduru veya şiddete, istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları en yakın genel kolluk birimlerine teslim edecek.

Bekçiler, halkın sükun ve istirahatini bozanları ve başkalarını rahatsız edenleri engelleyecek, sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mani olan taşıtları ve diğer engellerin kaldırılmasını sağlayacak.

Çarşı ve mahalle bekçileri, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olacak.

Yasa dışı bahis ve şans oyunları, katalog suçlar kapsamına alınıyor.

Oluç, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, şunları söyledi: ‘‘Bu torba yasanın hukuka, Anayasa’ya aykırılıklarını sık sık söylüyoruz. 20’yi aşkın kanunda değişiklik yapan bir torbadan söz ediyoruz. Bu işin bir yanı. Diğer yandan bazı maddeler şimdiye kadar konuştuklarımla çok alakalı. 19-20-21 ve 22’inci maddeler. Bu dört madde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük fişleme hazırlığı maddeleri. Bütün derneklerin üyeleri hakkındaki bilgileri toplayarak İçişleri Bakanlığı’na gönderme maddeleri. Daha önce de bu maddeler getirildi, muhalefetin itirazı üzerine geri çekildi.’’

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‘İnsanların örgütlenme özgürlüğü yok sayılıyor’

Torba yasada, Anayasa’ya, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na, Türkiye’nin imzalamış olduğu uluslararası demokratik sözleşmelere aykırı maddelerin olduğunu belirten Oluç, ‘‘İnsanların örgütlenme özgürlüğünü ve hakkını yok sayan maddeler bunlar. İnsanların derneklere özgürce üye olmalarını engellemek için, STK’lerin özgürce çalışmalarını engellemek için yapılmak istenen bir düzenlemedir esas itibariyle’’ diye konuştu.

STK’ların ‘hükümet dışı örgütler’ olduğunu, yeri geldiğinde iktidarın çalışmalarını da eleştiren ve onun yanlış uygulamalarına karşı etkinlikler düzenleyen kurumlar olduklarını söyleyen HDP yöneticisi, ‘‘Peki iktidar ne yapmak istiyor, İçişleri Bakanı ne yapmak istiyor? Bütün sivil toplum kuruluşlarını zapturapt altına almak istiyor’’ dedi.

‘Adaletten bahsediyorsanız teröristsiniz!’

Oluç, bugün barıştan, insan haklarından, kadın haklarından, ekolojik haklardan, hukukun üstünlüğünden, adaletten söz edenlerin terörist yaftasıyla yargılandığını söyledi.

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AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök ve 46 milletvekilinin imzasını taşıyan torba yasa teklifininde HDP’li Oluç’un ‘fişleme’ olarak nitelediği ilgili maddeler ve bu maddelerin gerekçeleri şöyle:

Maddeler

Gerekçeler