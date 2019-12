HDP’li Oluç ‘ÖSO maaşları’nı Meclis’e taşıdı: Ödeniyorsa hangi bütçeden?

HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, Türkiye’nin eski adı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan Suriye Milli Ordusu (SMO) üyelerine maaş ödediği iddiasını Meclis gündemine taşıdı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Oluç, SMO liderliğinde bulunan Haitham Afisi’nin 12 Ağustos 2018’de yaptığı bir açıklamada Türkiye’den maaş ve silah yardımında bulunulduğunu söylediğini aktardı.

The New York Review’da konuyla ilgili çıkan bir yazıya atıfta bulunan HDP’li vekil şunları söyledi: “Türkiye, Suriye Milli Ordusu üyeleri ile birlikte 35 bin kişiye maaş ödemekte, ayda en az 11 milyon TL ödeme yapıldığı iddia edilmektedir. Habere göre, Türkiye ‘Fırat Kalkanı’ operasyonu öncesi savaşçılara aylık 300 dolar karşılığı Türk lirası ödüyordu, ancak zamanla maaşlar düştü. 2019’un başında 100 dolara kadar inen ödemeler her iki ayda bir yapılmaya başlandı.”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın “Ödemeleri Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden yapılmıyor” demesine de değinen Oluç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle şunları sordu:



– Suriye’de SMO adı altında faaliyet gösteren kişilere Türkiye tarafından herhangi bir maaş ödenmekte midir?

– Eğer maaş ödenmekteyse, ödemeler ne zamandan beridir yapılmaktadır? Toplamda kaç kişiye ödeme yapılmaktadır?

– Eğer maaş ödenmekteyse, bu meblağlar hangi bakanlığın bütçesinden ya da hangi harcama kaleminden yapılmaktadır?

– Ödeme yapılıyorsa ne kadar süre devam ettirilecektir?

– Ödeme yapılıyorsa kişi başı ne miktarda ve ne sıklıkla yapılmaktadır?

– AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel

Kurulu’nda yaptığı konuşmada “Biz mültecilere 40 milyar doları aşan destek verdik” ifadelerini kullanmıştır. Bahsi geçen 40 milyar dolar hangi kalemlere harcanmıştır?