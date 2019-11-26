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Yaramazlara biraz batar!

HDP’li Oluç: Erken seçim meşruiyetini yitirmiş iktidar için en iyi yoklamadır

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, iktidarın demokratik meşruiyetinin tamamen ortadan kalktığını belirterek, erken seçimin AKP açısından bir kamuoyu yoklaması olduğunu vurguladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

HDP’nin gündeme getirdiği erken seçim çağrısı sonrası CHP ‘her an hazır olduğunu’ dile getirmişti. MHP ise seçimlerin zamanında yapılmasını istemişti.

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“Yerel seçimler sonrası belediyelerdeki seçimlerin sonuçlarını yok saymak, halkın iradesini gasp etmektir” diyen Oluç, “Biz diyoruz ki erken seçim demokratik meşruiyetini yitirmiş olan iktidar açısından, eğer hakikaten halkın desteğini alıp almadığını test etmek istiyorsa başvurulacak en iyi kamuoyu yoklamasıdır” ifadelerini kullandı.

Hükümetin ekonomik politikalarını da eleştiren HDP grup başkanvekili, ekonomide hiçbir şeyin ‘iktidarın çizdiği pembe tablolar’ gibi olmadığını söyledi.

Oluç sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha yeni, geçtiğimiz hafta genel kurulda 2019 bütçesi için ek borçlanma yetkisi verildi Cumhurbaşkanına, 70 milyar lira. Bu bile aslında ekonomide ne kadar büyük bir felaketle karşı karşıya kalındığının en açık göstergesidir. Boşalmış kasaları doldurmak için ardı ardına vergi yasaları çıkarmaktadırlar.”

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