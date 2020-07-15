HDP’li Mızraklı’ya istinaftan ret: Yargıtay’a başvuru yapılacak

İstinaf mahkemesi, eski Diyarbakır büyükşehir belediyesi eş başkanı Selçuk Mızraklı’ya verilen dokuz yıl dört ay 15 günlük hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Fotoğraf: Facebook

Geçen yıl 19 Ağustos’ta görevden alınan, aynı yıl 22 Ekim’de tutuklanan Mızraklı hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yedi yıl altı ay ile 15 yıl arası hapis cezasına ve hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep edilmişti. Mahkeme, 9 Mart’taki karar duruşmasında hapis cezası vermişti.

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Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 9’uncu Ceza Dairesi, Mızraklı’nın avukatlarının karara ilişkin başvurusunu görüşerek karara bağladı.

Mahkeme, Mızraklı’ya Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen hapis cezasının hukuka aykırı olmadığına karar verdi. Kararda, ağır ceza mahkemesinin verdiği hükümde bir isabetsizlik görülmediği kaydedildi. Ayrıca, Mızraklı için yapılan tahliye talebi de reddedildi.

Haberde, Mızraklı’nın avukatlarının temyiz için Yargıtay’a başvuracağı belirtildi.