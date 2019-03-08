HDP’li milletvekilleri Tayip Temel ve Murat Sarısaç açlık grevine başladı

HDP’nin Van milletvekilleri Tayip Temel ve Murat Sarısaç açlık grevine başladı.
Demokratik Toplum Kongresi (DTK) eş başkanı ve HDP Hakkari milletvekili Leyla Güven, PKK lideri Abdullah Öcalan’a uygulanan görüş yasağının kaldırılması amacıyla başladığı açlık grevinde 121’inci gününe girdi.
HDP’nin Diyarbakır il binasında partililerle bir araya gelen Temel ve Sarısaç, açlık grevine başladıklarını basın açıklamasıyla duyurdu.
İki milletvekiliyle birlikte A. Halik Kurt ve Yusuf Ataş adlı kişiler de açlık grevine başladı.
İl binasında HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ da 3 Mart’ta süresiz açlık grevine başlamıştı.