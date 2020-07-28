HDP’li Mensur Işık’a partiden iki sene uzaklaştırma cezası

Eşine şiddet uyguladığı iddia edilen HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, partiden iki yıl süreyle uzaklaştırma cezası aldı.

Fotoğraf: Twitter

HDP Kadın Meclisi, eşine şiddet uyguladığı iddia edilen Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında ‘kesin ihraç talebiyle’ soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

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HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, ihraç talebiyle ilgili verilen kararı şöyle açıkladı: “Disiplin kurulu kadının beyanı esastır ilkesinden hareketle hem Mensur Işık’ı hem de Ebru Işık’ı dinledi. Savunmalar alındı, iddialar dinlendi. Mensur Işık’a iki yıl geçici süreyle partiden uzaklaştırma cezası verildi”

Cinsel saldırı iddiasıyla gündeme gelen HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik de iki hafta önce partiden istifa etmişti.