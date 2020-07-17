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Yaramazlara biraz batar!

HDP’li Mensur Işık hakkında kesin ihraç talebi

HDP Kadın Meclisi, eşine şiddet uyguladığı iddia edilen Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında ‘kesin ihraç talebiyle’ soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Fotoğraf: Twitter

Açıklamada, “Dün sabah saatlerinde, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık’ın, Ebru Işık’a şiddet uyguladığı haberinin basına yansımasının ardından, Kadın Meclisimiz gerekli araştırmayı başlattığına dair açıklama yapmıştı” denildi.

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Işık’ın savunması alınacak

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Araştırmalarımız sonucunda Merkezi Disiplin Kurulumuz; Ebru Işık’ın ilk beyanını esas alarak Mensur Işık hakkında kesin ihraç talebiyle Kadın Meclisimizin başvurusu üzerine soruşturma başlatmıştır. Tüm yetkileri tedbiren durdurulan Işık’ın savunması alınacaktır. Hiçbir şekilde kabul etmediğimiz kadına yönelik şiddete karşı tavrımız nettir. Kimden ve nereden gelirse gelsin, erkek şiddetine asla geçit vermeyeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz. Örgütlenen erkek egemenliği karşısında ‘Kadın Mücadelesi Her Yerde’ diyerek her türlü şiddete karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Hiçbir kadın yalnız değildir. Kadın Meclisi olarak, bu sürecin takipçisi olacağımızı başta kadınlar olmak üzere kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.”

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