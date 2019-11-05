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Yaramazlara biraz batar!

HDP’li belediye meclis üyesine ‘PKK üyeliği’nden tutuklama

Diyarbakır’ın Hani belediyesinin faaliyetlerini PKK’ya aktardıkları gerekçesiyle aralarında HDP’li belediye meclis üyesinin de olduğu üç kişi gözaltına alındı. Meclis üyesi G.A., ‘PKK üyeliği’nden mahkemece tutuklanırken, iki kişi serbest kaldı. 

Fotoğraf: DHA

İl jandarma komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu ‘PKK ile sürekli irtibata geçerek, verilen talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri’ gerekçesiyle çalışma başlatıldı.

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Bu kapsamda ekipler, Hani belediyesinin HDP’li belediye meclis üyesi G.A., eski meclis üyesi A.T. ile E.A.’yı düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

G.A., ‘silahlı terör örgütünü üye olmak‘ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.T. ve E.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 

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