HDP’li Meclis Başkanvekili Sancar, rahatsızlandı

TBMM Genel Kurulu’nun bugünkü oturumunu yöneten Meclis Başkanvekili HDP’li Mithat Sancar, tansiyonunun yükselmesi üzerine özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

TBMM Genel Kurul’unda Yargı Paketi görüşmeleri devam ederken, oturumu yöneten Meclis Başkanvekili HDP’li Mithat Sancar, kendisini iyi hissetmediği için oturuma ara verdi. Tansiyonu yükselen Sancar’a ilk müdahale TBMM revirinde yapıldı. Sancar, müdahaleye rağmen tansiyonunun inmemesi üzerine ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

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Sancar yerine oturumu MHP’li Adan devraldı, ‘asker selamı’ verdi

Meclis Başkanvekili MHP’li Celal Adan, Sancar’ın yerine Genel Kurul oturumunu yönetmek üzere görevi devraldı. Adan, oturum başkanlığını devralırken, asker selamı verdi. Yargı Paketi üzerindeki görüşmeler, Genel Kurul’da devam ediyor.