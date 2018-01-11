HDP’li Leyla Zana’nın vekilliği düşürüldü

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın vekilliği devamsızlık gerekçesiyle düşürüldü.
Zana, 17 Kasım 2015’te ‘Biji aşiti’ (Yaşasın barış) diyerek başladığı metni ‘Türk milleti’ yerine ‘Türkiye milleti’ ifadesini kullanarak bitirince yemini kabul edilmemişti.
Yeminindeki eksiklik nedeniyle yasama faaliyetlerine katılamayan Zana’nın vekilliğinin düşürülmesi geçen yıldan bu yana Meclis’in gündemindeydi. Zana için bugün genel kurulda oylama yapıldı.
Bir kez daha
Zana’nın vekilliği, 1995’te de Demokrasi Partisi’ndeyken (DEP) dokunulmazlığının kaldırılması sonucu düşürülmüştü.
Beş HDP’linin de vekilliği düşürülmüştü
Daha önce HDP’den partinin eski eş başkanı Figen Yüksekdağ, Van milletvekili Tuğba Hezer, Siirt milletvekili Besime Konca, Şırnak milletvekili Faysal Sarıyıldız ve Diyarbakır milletvekili Nursel Aydoğan’ın milletvekilliği düşürülmüştü.
HDP, 1 Kasım 2015 seçimlerinde 59 sandalye elde etmişti.
Zana’nın vekilliğinin de düşürülmesiyle, eş başkanı Selahattin Demirtaş dahil dokuz vekili tutuklu bulunan HDP’nin vekil sayısı 53’e indi.