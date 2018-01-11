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Yaramazlara biraz batar!

HDP’li Leyla Zana’nın vekilliği düşürüldü

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HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın vekilliği devamsızlık gerekçesiyle düşürüldü.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Zana, 17 Kasım 2015’te ‘Biji aşiti’ (Yaşasın barış) diyerek başladığı metni ‘Türk milleti’ yerine ‘Türkiye milleti’ ifadesini kullanarak bitirince yemini kabul edilmemişti.

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Yeminindeki eksiklik nedeniyle yasama faaliyetlerine katılamayan Zana’nın vekilliğinin düşürülmesi geçen yıldan bu yana Meclis’in gündemindeydi. Zana için bugün genel kurulda oylama yapıldı.

Bir kez daha

Zana’nın vekilliği, 1995’te de Demokrasi Partisi’ndeyken (DEP) dokunulmazlığının kaldırılması sonucu düşürülmüştü.

Beş HDP’linin de vekilliği düşürülmüştü

Daha önce HDP’den partinin eski eş başkanı Figen Yüksekdağ, Van milletvekili Tuğba Hezer, Siirt milletvekili Besime Konca, Şırnak milletvekili Faysal Sarıyıldız ve Diyarbakır milletvekili Nursel Aydoğan’ın milletvekilliği düşürülmüştü.

HDP, 1 Kasım 2015 seçimlerinde 59 sandalye elde etmişti.

Zana’nın vekilliğinin de düşürülmesiyle, eş başkanı Selahattin Demirtaş dahil dokuz vekili tutuklu bulunan HDP’nin vekil sayısı 53’e indi.

HDP’li Besime Konca’nın vekilliği düşürüldü

HDP’li Tuğba Hezer ve Faysal Sarıyıldız’ın milletvekilliği düşürüldü

HDP’nin tutuklu vekili Nursel Aydoğan’ın milletvekilliği düşürüldü

HDP lideri Yüksekdağ’ın milletvekilliği düşürüldü

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