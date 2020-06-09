HDP’li Leyla Güven tahliye edildi

Milletvekilliği düşürülerek 4 Haziran’da tutuklanan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, kalan bir aylık cezası, tutuklu yargılandığı başka bir dosyadan mahsup edilerek tahliye edildi.

Fotoğraf: Twitter

Meclis’te vekilliklerinin düşürülmesi ardından Güven’in yanısıra HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu da tutuklanmıştı.

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Hüküm giydiği davadan dört yıl 8.5 ay cezaevinde kalan Güven, kalan 1.5 aylık cezasının infazı için yeniden tutuklanarak Diyarbakır T Tipi Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti.

Güven’in denetimli serbestlik kapsamına alınması için yapılan başvuru reddedildi. Bunun üzerine Güven’in avukatları, kalan 1.5 aylık hapis cezasının Güven’in tutuklu yargılandığı ancak henüz hüküm kurulmadığı başka bir dosyadan mahsubu için başvuruda bulundu.

Geçen hafta yapılan başvuruda, kalan cezasının tutuklu yargılandığı ve halen devam eden dosyadan mahsup edilmesi talebi yerinde bulunarak, Güven’in tahliyesine karar verildi.