HDP’li Leyla Güven hakkında fezleke hazırlandı

Diyarbakır’da yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma başlatılan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında fezleke hazırlandı.

Fotoğraf: DHA

HDP’li Adnan Selçuk Mızraklı’nın belediye başkanlığından alınmasının ardından 11 Eylül’de düzenlenen eyleme katılan Güven şunları söylemişti: “Çünkü savaşın sebebi HDP değildir. Savaşı çıkaran HDP değil. Savaşı çıkaran zihniyet Kürt sorununu çözümsüz bırakan zihniyettir. Kürt sorunu devam ettiği müddetçe gerillaya da katılımlar olacak çatışmalar da olacak, savaşlar da olacak.”

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Diyarbakır başsavcılığı, soruşturma tamamlanınca TBMM’ye gönderilmek üzere fezleke hazırladı.

Diyarbakır’da kayıp çocuklarının bulunması için 29 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileler de Güven’in de aralarında bulunduğu HDP’liler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Güven, Hakkındaki terör davaları nedeniyle tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde PKK lideriı Abdullah Öcalan için 8 Kasım 2018’de açlık grevine başlamış; sağlık sorunları nedeniyle 25 Ocak 2019’da tahliye edilmişti.