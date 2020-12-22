HDP’li Leyla Güven cezaevinde

Eski HDP Hakkari milletvekili Leyla Güven, hapis cezası almasının ardından cezaevine gönderildi.

Fotoğraf: Arşiv

Güven, tutuksuz yargılandığı davada ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve iki kez ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından 22 yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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AA’nın aktardığına göre HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in evinden dün gece gözaltına alınan Güven, ilk olarak Diyarbakır adliyesine götürüldü.

Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan Güven’e karar okundu. Ardından cezaevine götürüldü.

Öte yandan Güzel hakkında ‘Güven’i evinde sakladığı’ gerekçesiyle ‘suçluyu kayırma’ suçundan soruşturma başlatıldı. Bu suça beş yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

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Güven’in başka bir davada aldığı cezanın Meclis’te okunmasının ardından milletvekilliği düşürülmüştü.