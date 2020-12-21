HDP’li Leyla Güven 22 yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı

Milletvekilliği düşürülen HDP’li Leyla Güven, Diyarbakır’da yargılandığı davada 22 yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: Twitter

Güven bu yıl hakkında verilen hapis cezasının kesinleşmesi ve milletvekilliğinin düşürülmesi ardından haziran ayı başında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Güven birkaç gün sonra 2018’de başka bir dosyadan 55 gün tutuklu kaldığı tespit edilerek, koşullu salıverilmişti.

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Güven’in Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili yaptığı açıklama ve paylaşım ile daha önce katıldığı toplantılardaki konuşmalarına ilişkin yargılanmasına Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Güven, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve iki kez ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Güven katılmadı

Duruşmaya sanık Güven katılmazken mahkeme salonunda avukatları hazır bulundu.

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Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Güven’in cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Güven’in avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.

Güven’in cezasını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.