HDP’li Kürkçü’ye üç ayrı suçlamayla 23 yıl hapis cezası istendi

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HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü’ye üç suçlamadan 23 yıl hapis cezası istendi.

AA’nın haberine göre Diyarbakır başsavcılığınca hazırlanan iddianame Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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Kürkçü ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak’la suçlanıyor. HDP’li vekil için 9,5 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası istendi.

‘PKK’lılar sahiplenildi’

İddianamede, Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) özerklik ilanının ardından süren PKK saldırıları anlatılarak, HDP ve BDP’nin DTK binasında düzenlediği basın toplantısında Kürkçü’nün açıklama yaptığı anlatıldı.

İddianamede şöyle dendi: “Kürkçü’nün açıklamalarında terör örgütü PKK/KCK mensupları, işbirlikçileri, terör örgütünün gençlik yapılanması ile bölgedeki il ve ilçelerde çukur kazma, barikat kurma, bomba ve mayınlı tuzak kurmaları sahiplenilmiştir. Açıklamalarda, yapılan saldırılar sözde ‘özgürlük mücadelesi’ olarak görülmüş, özyönetim taleplerinin uluslararası hukuk sözleşmelerinde ve belgelerinde güvence altına alındığı beyan edilerek, terör örgütünün saldırıları ve sözde ‘özerklik’ projelerini meşrulaştırılmaya çalışılmıştır. Kürkçü’nün terör örgütü mensuplarınca güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen, uzun namlulu silah, roketatar ve bombalı saldırıları ‘meşru savunma’ ve ‘hak’ olarak savunduğu anlaşılmaktadır.”

‘Terörizmi yüceletti’

İddianamede PKK’nın çukur, barikat ve bombalı tuzaklarına karşı sokak ve mahallelerde operasyonlar düzenlendiği hatırlatılarak, HDP’li vekilin Türkiye’yi ‘işgalci’ diye nitelediği iddia edildi, PKK’lıların taleplerinin kendi talepleri olduğunu söylediği kaydedildi.

Kürkçü’nün ‘halkı direnişe çağırmaları yönündeki eylemleri’nin ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu’ olduğu savunulan iddianamede şunlar kaydedildi: “Kürkçü, Sur ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan operasyonların sürdüğü sıralarda bu operasyonları protesto etmek amacıyla toplanan gruba hitaben de konuşma yapmıştır. Teröristlerin güvenlik güçleriyle girdikleri silahlı çatışmaları haklı göstermiştir. Konuşmanın bütün halinde terör yöntemlerini kullanmaya özendirici ve terörizmi yüceltici nitelikte olduğu, terör, cebir, şiddet ve tehdidi meşru gösterecek olgular içerdiği anlaşılmıştır. Bu şekilde şüpheli, terör örgütü propagandası yapma suçunu işlemiştir.”