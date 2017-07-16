HDP’li Kürkçü’nün ‘ittifak şartı’: Kılıçdaroğlu Yenikapı’nın hata olduğunu itiraf etmeli

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, partisiyle CHP arasında olası bir ittifak için ‘Yenikapı’yla hesaplaşmayı’ şart koştu: “Eğer bir gün bir ittifak olacaksa, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yenikapı’ya çıkarak Erdoğan rejimini kutsamalarının bir hata olduğunu itiraf etmesi gerekir.”

‘Sokağa çıkmak ya da eve çekilmek dışında da seçenekler var’

Dihaber’in aktardığına göre, HDP Bayraklı ve Konak ilçe örgütleri kongresinde konuşan Kürkçü ,“İktidar, halka karşı yürüttüğü ayaklanmayı sürdürmek istiyor. Gösterdiğimiz performansla kendi payımıza düşeni yapabiliriz. HDP, faşist diktatörlüğün yürüyüşünü geri çevirmeye, iktidarı kazanmaya muktedirdir” dedi.

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Önümüzdeki süreçte sivil itaatsizliğin önünün daha fazla açılacağının altını çizen HDP’li vekil şöyle devam etti: “Sokağa çıkmak ya da eve çekilmek dışında seçeneklerimiz de var. Fikri geliştirmek, insanlarımızı aydınlatmak, bilinçlerini yükseltmek, halk arasında bütün mücadeleleri kendi mücadelemiz olarak görmek önemlidir. Her şeyin durmuş gibi göründüğü bir zamanda bütün yeraltı akıntılarını değerlendirmemiz anlamına gelir.”

‘Kürt haklarına yönelik bir hükum yok’

Bu sebeple CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek verdiklerini belirten Kürkçü şunları söyledi: “Ama milletvekillerimizin dokunulmazlıklarının kaldırılıp, tutsak edilmesinde verilen ‘Evet’ oylarını unuttuğumuz anlamına gelmez. Eğer bir gün bir ittifak olacaksa Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yenikapı’ya çıkarak Erdoğan rejimini kutsamalarının bir hata olduğunu itiraf etmesi gerekir. Yenikapı ile hesaplaşmadan bir ittifak olmaz.”

‘Adalet Mitingi’nde açıklanan 10 madde arasında Kürt halkının haklarına dair bir madde olmadığını savunan Kürkçü sözlerini şöyle sürdürdü: “Tarihi adaletin gerçekleşmesinin, ortak mücadelesinin kapısını henüz açmadılar. Kılıçdaroğlu’nu sokağa çıkaran sadece CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması değil, Erdoğan’ın sürdürdüğü Yenikapı’ya razı olmamaktı. Biz bu nedenle merkezi siyaseti eleştirmeye devam edeceğiz” dedi.