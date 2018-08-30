HDP’li Kürkçü’nün avukatı: Müvekkilim hakkında düzenlenmiş zorla getirme emri yok

HDP’li eski vekil Ertuğrul Kürkçü’nün avukatı Mustafa Bayram Mısır, müvekkili hakkında ‘terör soruşturması’ kapsamında üç ayrı suçtan 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada düzenlenmiş bir ‘zorla getirme’ emri olmadığını söyledi.

AA’nın dünkü haberinde, Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin duruşmaya katılmayan ve isnat edilen suçlamalara ilişkin savunması alınamayan Kürkçü hakkında, önceki celsede nöbetçi Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne talimat yazılmasına karar verildiğini kaydetmişti.

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Haberde, savunma için mahkemeye gitmeyen Kürkçü hakkında Ankara 29’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin, sanığın savunmasının Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alınması için ‘zorla getirme’ emri çıkartılmasına karar verdiğini bildirilmişti.

‘Normal süreç devam’

Bianet’ten Ekin Karaca’nın haberine göre, avukat Mısır normal yargılama süreci dışında yeni bir durum, yeni bir gelişmenin söz konusu olmadığını, Kürkçü’nün 3 Ekim 2018’de görülecek duruşmaya katılmaması halinde zorla getirilmesine karar verileceğini söyledi.

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İddianamede, Kürkçü hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından dokuz buçuk yıldan 23 yıla kadar hapis cezasıyla mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.

Avukat Mısır şöyle devam etti: “Ankara 29’uncu Ağır Ceza Mahkemesi normal çağrı kağıdıyla Kürkçü’yü 03.10.2018 saat 09.00’da duruşmaya davet etti. Kürkçü de bu tarihte duruşmaya katılacak. Ankara 29’uncu Ağır Ceza Mahkemesi de tensip tutanağında zorla getirme ifadesine rağmen müvekkilimizi normal davetiyeyle duruşmaya çağırdı. Ankara 29’uncu Ağır Ceza Mahkemesi aslında talimat mahkemesi, esas mahkeme değil. ‘Zorla getirme’ ifadesini rutin işlem olarak tensip tutanağına yazmış hakim. Normal olarak devam eden yargılama süreci dışında bir gelişme söz konusu değil. Yeni bir gelişme değil.

AA bu rutin yargılama sürecini bu şekilde neden servis ettiğini bizim bilmemiz mümkün değil. Bu kararın alındığı tarih 13.06.2018. Kürkçü de normal davetiye ile mahkemeye davet edilmiş durumda şu aşamada. Bu davetiyede gelmediği halde zorla getirileceği belirtildiği için 03.10.2018 tarihinde kendi savunmasını sunacak.”