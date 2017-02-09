HDP’li Kürkçü’den ‘Pompeo ziyareti’ yorumu: Azrail’in can dağıttığı, CIA’den hayır geldiği görülmemiştir

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, CIA Başkanı Mike Pompeo’nun Türkiye ziyaretine ilişkin “Sırrı Süreyya Önder arkadaşımızın meşhur ettiği bir deyiş var… Azrail’in can dağıttığı görülmemiştir. CIA’den hayır geldiği görülmemiştir. Gelmese daha iyidir” dedi.

‘Türkiye iyi görünüyorsa, HDP varlığını sürdürdüğü için’

Demokrathaber’in haberine göre Kürkçü, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Avrupa’da uluslararası kuruluşlarla yaptığı temasları paylaştı.

HDP’li vekillerin tutukluluğunun hukuksuz olduğu konusunda tüm kuruluşların hemfikir olduğunu söyleyen Kürkçü, Avrupa Parlamentosu, İnsan Hakları Komisyonu, Avrupa Konseyi, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, İnsan Hakları Komisyonu, İşkenceyi Önleme Komitesi, Venedik Komisyonu’nun hiçbirinde eş başkanların ve milletvekillerinin tutuklanmasının kabul görmediğini söyledi: “Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi bu rejimle bir aidiyet ilişkisinin eskisi gibi sürdürülemeyeceği görüşündeler. Ancak Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi acil önlemlere gerek olmadığı kanaatindedir. HDP Türkiye’de iktidar partisi tarafından zulme layık görülüyor. Muhalefet partileri de ya bu zulme ortak oluyor ya da zulme karşı çıkmaktan kaçınıyor.”

Avrupa’da HDP’nin itibarının hiçbir zaman olmadığı kadar yüksek olduğunu söyleyen Kürkçü, “Türkiye hala dışarıda bir bakıma iyi görünüyorsa, kredisi düşebileceği en son noktaya kadar düşmediyse HDP’nin bir umut olarak varlığını her türlü baskıya rağmen sürdürmesi önemli bir rol oynuyor” dedi.

‘CIA’den hayır geldiği görülmemiştir’

Bir gazetecinin, CIA Direktörü Mike Pompeo’nun Türkiye ziyaretine ilişkin sorusunu yanıtlayan Kürkçü, “Sırrı Süreyya Önder arkadaşımızın meşhur ettiği bir deyiş var; Azrailin can dağıttığı görülmemiştir. CIA’den hayır geldiği görülmemiştir. Gelmese daha iyidir” ifadelerini kullandı.