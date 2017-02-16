HDP’li Kürkçü: Medyanın lağım çukurlarından feyz alarak vekil suçlayamazsınız

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, kendisi için “Türkiye’ye gelemiyor” diyen AKP İzmir Milletvekili Hamza Dağ’a yanıt verdi: “Türk medyasının lağım çukurlarından feyz alarak vekil suçlayamazsınız.”

Evrensel’de yer alan habere göre Dağ’a “Bizi neyle korkutacağını sanıyor” sorusunu yönelten Kürkçü şöyle devam etti: “Türkiye’ye gelemiyormuşuz. Buradayız. Öyle, Türk medyasının lağım çukurlarından feyz alarak milletvekili suçlayamazsınız. Yalanlar imparatorluğunun içerisinde o yalanlara bulanarak yaşayabilirsiniz ama hakikat ışığıyla yıkandığımız zaman bütün o kirler sizde kalır, biz pırıl pırıl çıkarız.”

16 Nisan’da gerçekleşecek ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumuna da değinen HDP’li vekil şunları söyledi: “Halklarımız bir tek kelimeyi, demokrasinin özünü oluşturan ‘Hayır’ deme hakkını kullanarak bu kararı verecek; ‘Hayır’, ‘Na’, ‘La’, ‘Oxi’, ‘Voch’ diyecek.”

‘AİHM bizim mahkememizdir’

Anayasa Mahkemesi’nin kendisini yetkisiz ilan ettiğini öne süren Kürkçü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi’nin Türkiye’nin organik bir parçası olduğunu belirtti: “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim mahkememizdir. Bu mahkemenin önünde, eş başkanlarımıza yapılan zulmü, milletvekillerimize yapılan zulmü, halklarımıza yapılan zulmü tartışmamız Türkiye’yi dünyaya şikâyet etmek demek değildir, kendi tayin ettiğimiz hâkimin önünde hakkımızı savunmaktır.”

Avrupa Konseyi’nde bulunan iki HDP milletvekilinin, 11 AKP’li üyeden daha etkili olduğunu savunan Kürkçü, “Halkların Demokratik Partisi eğer haklı olmasa, iki üyeyle, Avrupa Konseyinde, Adalet ve Kalkınma Partisinin 11 üyesinden daha fazla etki yapamazdı” diye konuştu.