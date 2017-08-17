HDP’li Kürkçü: Bizim için en önemli mesele, Erdoğan diktatörlüğüne karşı ittifak 

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HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, seçim ittifakının gündemlerinde olmadığını belirterek, “Bizim için şu an en önemli mesele, Tayyip Erdoğan diktatörlüğü karşısında, kurmuş oldukları baskı düzeni ve ittifaklar konusunda mukabil ittifakı oluşturmaktır” dedi.

HDP’nin, vekillerinin serbest bırakılması talebiyle Diyarbakır’daki Ekin Ceren Parkı’nda başlattığı ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’ İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Yoğurtçu Parkı’nda devam etmiş, ardından Van’daki Musa Anter Parkı’na taşınmıştı.

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Nöbetin son durağı İzmir Gündoğdu Meydanı.

‘Seçim güvenliği ve adaletinden söz etmek gerekiyor’

Dihaber’in aktardığına göre, HDP’nin seçimlere dönük ittifak çabası içinde olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Kürkçü şunları söyledi: “Biz şu anda bir seçim ittifakı da tartışmıyoruz. Bir seçim ittifakı perspektifimiz yok. Çünkü 2019 seçimlerinin ya da başka bir seçimin hangi koşulda yapılacağı konusu şu anda kuşkuludur. Bunun üzerinde kocaman bir soru işareti var. Seçimden ve seçim ittifakından bahseden herkesin önce seçim güvenliği ve seçim adaletinden söz etmesi gerekiyor. 16 Nisan referandum sonuçları kulağımıza küpe olmalıdır. Bunu yapan her şeyi yapar.”

‘İttifakın zemini esasen sosyal’

“Seçime OHAL altında mı gidilecek? Seçim ve partiler yasası ne olacak?” diye soran HDP’li vekil şöyle devam etti: “Çünkü daraltılmış bölge sistemiyle seçimlere gitme konusunda hükumette bir hırs olduğunu biliyoruz. O yüzden biz bir seçim ittifakını şu an gündemde tutmuyoruz. 2019 Başkanlık seçimlerini de biz şu anda gündemimize almadık. Bizim için 2019 Başkanlık seçimlerine gidip gitmeyeceğimizi, ya da nasıl gideceğimizi, parlamento seçimlerine nasıl gideceğimizi gösterecek olan şey, bugün toplumsal ittifaklar olarak faşizme karşı bir genel ittifak zeminini nasıl kurup kuramayacağımıza bağlıdır.”

Kürkçü sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim için şu an en önemli mesele, Tayyip Erdoğan diktatörlüğü karşısında, özellikle onların kültürel ve toplumsal hegemonyayı ele geçirmeye yönelik olarak kurmuş oldukları baskı düzeni ve ittifaklar konusunda mukabil ittifakı oluşturmak. Bunun zemini esasen sosyaldir. Ben bu konuda en önemli iki dinamiğin kadın ve Kürt dinamiği olduğunu düşünüyorum.”

16 Nisan referandumunda Doğu illeri ve 12 büyük kentte ‘Hayır’ oylarının çoğunlukta çıktığını hatırlatan Kürkçü, doğu illeri ve 12 büyük kent arasında sosyal ittifak kurulması gerektiğini belirtti.

‘CHP’de iki yönlü eğilim var’

Kürkçü, HDP ve CHP arasında ittifak yapılması gerektiği yönündeki söylemlere de değindi: “CHP’de iki yönlü bir eğilim ve dönemsel farklar var. Bu ‘çöktürme harekat planı’ uygulamaya sokulduğunda yani, ‘Hendek savaşları’ denilerek Kürdistan’a harp açıldığında CHP doğrudan doğruya bu planın yanında yer aldı ve HDP’nin Meclis’ten tasfiyesine onay verdi. Milletvekillerimizin bugün hapiste olmasının en büyük sorumluluğu CHP’nin omuzlarındadır. Bunu aklımızdan çıkartmıyoruz. Fakat biz bunun için bir hesaplaşma güdecek değiliz. Sadece aklımızda tutuyoruz ki CHP bir ucundan devlet ve militarizmi yakalıyor.

CHP’nin diğer ucunda kendi seçmenlerinden farkı olmayan ‘yoksul’, ’emekçi’, ‘özgür yaşama tutkun’ ve ‘Kürt meselesindeki pozisyonunun netleşmemiş olması yüzünden CHP’ye oy veren milyonlar olduğunu’ kaydeden HDP’li vekil, “Herkes muhalefetini üst seviyeye çıkarsın, bunlar sosyal mücadele alanlarında buluşurlar. Biz bunları bulur buluştururuz” dedi.