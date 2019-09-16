HDP’li Kulp Belediye Başkanı ile ilçe başkanı ve belediye çalışanları, tutuklandı

Perşembe günü Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde tuzaklanan patlayıcının, bir minibüsün geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu yedi kişinin ölümü, 10 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıyla ilgili gözaltına alınan, aralarında HDP’li Kulp belediye başkanı ile HDP ilçe başkanı ve belediye çalışanlarının da bulunduğu beş kişi tutuklandı.

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Anadolu Ajansı’nın haberine göre, saldırı ile ilgili aranan ve bir operasyon ile yakalanan Fatma Ay ile daha önce gözaltına alınan HDP’li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş, HDP İlçe Başkanı Abidin Karaman, Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş ve Mehmet Emin Ay, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Söz konusu beş kişi, mahkemece tutuklandı.