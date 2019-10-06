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Yaramazlara biraz batar!

HDP’li Kubilay: CHP bu sefer iktidarın tuzağına düşmedi

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef almasının ‘CHP’yi susturma operasyonu’ olduğunu ve iktidarın ‘millet ittifakı’nı parçalamak istediğini belirtti.

Fotoğraf: Youtube

Bahçeli, cuma günü yazılı bir açıklama yaparak ‘CHP’nin tamamıyla kontrolden çıktığını, siyasi ahlaktan vahim şekilde savrulduğunu, millete aidiyet bilincinden hızla uzaklaştığını’ iddia etmişti. Uzun süredir kamuoyunun önüne çıkmayan MHP lideri, CHP’yi ‘vatana ve millete alenen karşı tavırda’ olmakla suçlamıştı.

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Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, bu yaklaşımın CHP’nin Kürt sorununa dair kimi çalışmalar yapması ve HDP’li üç büyükşehir belediyesine atanan kayyım sonrası alınan demokratik tutumdan kaynaklandığını ifade eden Kubilay, “Onlar bugüne kadar CHP’yi kendi bulundukları politik zemine çekmeye çalıştılar. Fakat bu sefer CHP o tuzağa düşmedi” dedi.

‘CHP’ye ‘HDP konusunda sessiz kal’ demek istiyorlar’

CHP’nin darbeci zihniyet karşısında kendi politik ve tarihsel referansları ölçüsünde demokrasi kulvarında durmaya çalıştığını belirten Kubilay, bu durumun da AKP-MHP’yi rahatsız ettiğini söyledi.

“CHP’ye ‘bizim bulunduğumuz zemine gelmiyorsun ama en azından Kürt sorunu ve HDP ekseninde cereyan eden olay ve durumlarda sessiz kal’ demek istiyorlar” diyen Kubilay, bu nedenle Bahçeli’nin yaptığı açıklamanın Kılıçdaroğlu şahsında aslında bir bütünen CHP’yi susturma operasyonu olduğunu ifade etti.

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‘Gayri meşru iktidarı sürdürmenin tek yolu CHP’yi susturmak’

Kubilay, CHP’ye aynı zamanda ‘daha ileri gitme’ mesajı verildiğini ifade ederek, şöyle konuştu: “HDP’yi yalnızlaştırma, tecrit etme politikaları kayyım stratejisi ile tutmadı. 2016 yılının kayyım sürecinin tam tersi olarak batı illeri kayyıma karşı bir tavır gösterdi. Bu darbe karşısında demokrasi yanında saf tuttu. İktidar arkasından HDP önüne anneleri koydu, o da yetmedi Kulp’ta bir senaryo ortaya koyup eş başkanlarımızı tutukladı. HDP’nin izlediği barış ve demokrasi özgürlük politikaları bağlamında tecrit edemedikleri için şimdi CHP’nin içerisinde yer aldığı ‘millet ittifakı’nı da çözebilmek, parçalamak istiyorlar. Artık gayri meşru bir hale düşmüş iktidarı sürdürmenin tek yolu CHP’yi susturmaktan geçiyor. Onların izlediği politikalara karşı milliyetçi bir tarihsel referanslar içerisinden çıkıp gelen CHP’nin karşı tutum almış olması onların inandırıcılığını zayıflatıyor.” 



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