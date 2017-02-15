HDP’li Kerestecioğlu’ndan ‘samimiyet çağrısı’: KHK’yla ‘Evet’ dedirtin, daha şık olur

HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, tutuklu milletvekillerinin acilen bırakılmasını talep etmeyen siyasi uluslararası kuruluş kalmadığını belirten , “Dosyaların ilk duruşmaları özellikle referandumun yapılacağı 16 Nisan tarihinden sonrasında yapılacak. Manidar değil mi?” dedi.

Kerestecioğlu, Meclis genel kurulunda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan HDP eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın tutuklu bulunduğu dosyaların iddianameleri tutukluluklarından doksan gün sonra mahkemelerce kabul edilmiştir. Yüksekdağ’ın duruşma günü hala belirlenememiştir. Demirtaş’ın duruşma tarihi tutuklanma tarihinden 175 gün sonraya, 28 Nisan 2017 tarihine verilmiştir. Aynı tarih tutuklanan diğer vekiller için de durum aslında aynıdır. Tutuklu oldukları dosyaların ilk duruşmaları özellikle referandumun yapılacağı 16 Nisan tarihinden sonrasında yapılacaktır. Manidar değil mi?”

İktidarın hayatı olağanlaştırmaya çalıştığını belirten HDP’li vekil, “Hayat bizim için olağan akmıyor. Eğer bir referanduma gidiyorsak, eğer bu referandumun meşruiyetinden söz edeceksek, Türkiye’nin üçüncü büyük partisinin eş başkanlarının ve milletvekillerinin tutuklu bulunduğu bir referandum süreci meşru bir süreç olamaz” dedi.

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Kerestecioğlu referandum yapmak yerine yerine kanun hükmünde kararnameyle halkı ‘Evet’e zorlamanın daha açık sözlü bir davranış olacağını belirterek şunları söyledi: “İşte o zaman, açık açık, ne istiyorsanız onu yapmış olursunuz. ‘Hayır’ seçeneğini koymayın oraya, ‘Hayır’ı kaldırın ‘Sadece evet seçeneği vardır’ deyin. İşte o zaman daha şık bir şey yapmış olursunuz gerçekten, daha açık sözlü olursunuz.”

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