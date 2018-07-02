HDP’li Kerestecioğlu, Buldan’ı tehdit eden Soylu’ya seslendi: Siz delikanlısınız öyle mi?

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı telefonla arayarak tehdit etmesini bir yazı kaleme alarak eleştirdi.

Kerestecioğlu “Şimdi siz ‘delikanlı’ biz ‘eksik etek’ öyle mi! Kime söylüyor biliyor musunuz; eşini faili meçhul bir cinayette yitirmiş, hem de ikinci çocuğunu kucağına aldığı gün bunu yaşamış, yıllarca kendisi de bir siyasetçi olsa da, o kimlikle değil, kayıp yakını olarak Cumartesi Anneleriyle oturmuş bir kadına söylüyor!” diye yazdı.

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Buldan geçen hafta Ağrı’da bir AKP’linin PKK’lılarca öldürülmesinin ardından kendisini arayan Soylu’nun “Size haddinizi bildireceğiz, size artık yaşama hakkı yok. O köyde taş taş üstünde bırakmayacağım” dediğini söylemişti. Soylu da sözlerini doğrulamıştı.

Buldan daha sonra Soylu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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Kerestecioğlu, Soylu’nun Buldan’ı telefonla arayarak tehdit etmesine, Cumhuriyet gazetesine ‘Cesursunuz öyle mi! Ya biz!’ başlıklı bir yazı yazarak karşılık verdi.

‘Devletin adalet ve özür borçlu olduğu bir kadını tehdit ediyor’

Yazıda, “Şimdi siz ‘delikanlı’ biz ‘eksik etek’ öyle mi!” diye soran HDP’li vekil, Soylu için şu ifadeleri kullandı: “Almış koskoca devlet gücünü arkasına konuşuyor! Diyor ki ‘Hiçbirinizi yaşatmayacağız! Bundan sonra göreceksiniz!’Bunu bir kadına söylüyor. Bunu bırakalım bir kenara. Meclis Başkanvekilliği yapmış bir kadına söylüyor. Bunu da bırakalım bir kenara. Bir parti başkanına söylüyor. Bunu da bırakalım bir kenara. Ama asıl kime söylüyor biliyor musunuz; eşini faili meçhul bir cinayette yitirmiş, hem de ikinci çocuğunu kucağına aldığı gün bunu yaşamış, yıllarca kendisi de bir siyasetçi olsa da, o kimlikle değil, kayıp yakını olarak Cumartesi Anneleri’yle oturmuş bir kadına söylüyor! Bir telefon hattından söylüyor üstelik, yüz yüze de değil! Ve karşısındakini dinlemeden telefonu kapatıyor! O kadar emin ki kendinden, gücünden, her türlü fütursuzlukla yapabiliyor bunu.”

Soylu’nun, bu devletin ‘adalet ve özür borçlu olduğu’ bir kadını tehdit ederek görevini yaptığını sandığını belirten Kerestecioğlu şöyle devam etti:

“Bakan olan kendisi, insanları koruması gereken kendisi, cinayetleri önlemesi gereken kendisi, aydınlatması gereken kendisi, her yurttaşın esenliğinden sorumlu olan kendisi! Ancak o kendinden emin, devrin onun devri olduğundan emin. O ‘korkusuz erkek’ oluyor, bizlerse ‘korkan kadınlar’, öyle mi! Tek bir yere bile onlarca korumasız gitmeyenler ‘cesur’; her yerde halka karışan bizler ‘cesaretsiz’ öyle mi!

‘İnsanlığı ve demokrasiyi öğreneceksiniz’

Günlerdir doluya koyuyorum olmuyor, boşa koyuyorum olmuyor! Bu Bakanın nasıl biri olduğunu, nasıl arkasındaki gücün baş dönmesiyle davrandığını, nasıl ‘sadece benim dediğim doğru’ hezeyanıyla kıvrandığını gayet iyi bilenlerdenim! Ha bir de ‘aman bulaşmayalımcılar’ da bol miktarda mevcut elimizde! ‘Milyonlarca oyu temsil eden koskoca bir parti başkanını tehdit edemezsiniz, derhal istifa etmelisiniz’ diyemeyen parti başkanları, Meclis başkanları, başkanvekilleri! Sözün sadece kendilerine değen kısmını duyup, kulaklarını diğerlerine tıkayanlar! Hayali demokrasinin kendi cephesinde umar arayanlar! Bunu hak etmiyoruz. Çok net, haketmiyoruz. Bu ülkede bir nebze olsun insanlık olacaksa o insanlık ancak konuşmayı bilenlerle olacak. Bakın aynı dili konuşanlarla demiyorum; konuşmayı bilenlerle olacak. Asgari saygıyı bilenlerle olacak. Bakın hoşgörü filan da demiyorum; sadece asgari saygıyı bilenlerle diyorum! Ve siz korku imparatorluğunun sözümona ‘korkusuz’ bekçileri! Siz demokrasinin ‘hep bana’ bekçileri! Sizler de bir gün insanlığı ve demokrasiyi öğreneceksiniz…”