HDP’li Kenanoğlu Meclis başkanlığına sordu: Bu 111 Alevi uzmanı kim?

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama üzerine ‘Avrupa ve Balkanlar’da yaşayan Alevilerle temasa geçmek için görevlendirilen 111 Alevi uzmanının kim olduğunu’ TBMM başkanlığına sordu.

Fotoğraf: Skyturkonline

Ali Kemal Aydın Berlin’de düzenlenen ‘aşure sofrası’ etkinliğindeki konuşmasında 111 Alevi uzmanının Avrupa’da ve Balkanlar’da yaşayan Alevilerle temasa geçmek üzere Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından görevlendirildiğini belirtmişti.

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Bahsi geçen 111 kişinin kim olduğunu ve hangi kıstaslar göz önünde bulundurularak Alevi uzmanı şeklinde addedildiğini soran Kenanoğlu, yanısıra, böyle bir çalışmanın öncesinde Türkiye’deki ve yurt dışındaki Alevi kurumlarıyla irtibata geçilip geçilmediğini sordu.

Önergede yöneltilen sorular şunlar: