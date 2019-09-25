HDP’li Kenanoğlu Meclis başkanlığına sordu: Bu 111 Alevi uzmanı kim?

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama üzerine ‘Avrupa ve Balkanlar’da yaşayan Alevilerle temasa geçmek için görevlendirilen 111 Alevi uzmanının kim olduğunu’ TBMM başkanlığına sordu.
Ali Kemal Aydın Berlin’de düzenlenen ‘aşure sofrası’ etkinliğindeki konuşmasında 111 Alevi uzmanının Avrupa’da ve Balkanlar’da yaşayan Alevilerle temasa geçmek üzere Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından görevlendirildiğini belirtmişti.
Bahsi geçen 111 kişinin kim olduğunu ve hangi kıstaslar göz önünde bulundurularak Alevi uzmanı şeklinde addedildiğini soran Kenanoğlu, yanısıra, böyle bir çalışmanın öncesinde Türkiye’deki ve yurt dışındaki Alevi kurumlarıyla irtibata geçilip geçilmediğini sordu.
Önergede yöneltilen sorular şunlar:
- Alevi uzmanı olduğu belirtilen 111 kişi kimdir? Bu kişilerin uzman olduğuna hangi ölçütler dikkate alınarak ve kim karar vermiştir?
- Böyle bir çalışmanın öncesinde Türkiye’de ve Avrupa’da bulunan Alevi kurumları haberdar edilmiş midir?
- Yurt dışında yaşayan Alevilerin irtibata geçirilmesinin planlandığı Türkiye’deki Alevi kurumları hangileridir? Bu kurumlar ne tür bir değerlendirmenin ardından belirlenmiştir?