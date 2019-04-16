HDP’li Kaya ve Çoban’a ‘eş başkanlık’ davası: Dört yıla kadar hapis istemi

Van’da HDP’li Bekir Kaya ve Hatice Çoban’a, yasal olmamasına rağmen ‘eş başkanlık sistemi’ni kullanmaları nedeniyle dört yıla kadar hapis cezası istendi.

Fotoğraf: HDP

İçişleri Bakanlığı’nın müfettişleri, eski büyükşehir belediye başkanı Kaya ve meclis üyesi Çoban’ın eş başkanlık sistemini uygulandığını tespit edince Van başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

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Savcılık, soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. Van 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi de iddianameyi kabul etti.

İddianamede, Kaya ve Çoban için ‘görevi kötüye kullanmak’ ve ‘kamu idaresinin usulsüz olarak üstlenilmesi’ suçlarından iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İkinci imza var

İddianameye, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın hazırladığı inceleme raporu da girdi. Raporda, resmi evrakta belediye başkanının imzası yanında ‘eş başkan’ sıfatıyla ikinci bir imzanın bulunduğu, yazışmalara dayanak teşkil eden meclis kararının valilikçe yargıya taşınması üzerine Van 3’üncü İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği, belediyenin karara uyarak söz konusu uygulamayı yazışmalardan kaldırmasına rağmen internet sitesinde ‘eş başkanlık’ uygulaması ile ilgili bilgilere yer verdiği ve yargı kararını uygulamadığının belirlendiği kaydedildi.

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Taporda, Van 3’üncü İdare Mahkemesi’nin aldığı yürütmenin durdurulması kararının belediyenin itirazı üzerine dosyanın görüşüldüğü Danıştay 8’inci Dairesi’nce de onandığı belirtildi. Şüphelilerin, yasalarda öngörülmeyen ‘eş başkanlık’ sistemini yazışmalarda kullanmaktan vazgeçtiği ancak hukuki sürece rağmen, fiilen internet sitelerinde kullanmaya devam ettiği, yine ‘eş başkanlık’ sıfatını vatandaş görüşmeleri ve toplantı davetiyelerinde kullandıkları belirtildi.

Van büyükşehir belediyesinde soruşturmaya konu eylemler nedeniyle kamu zararı bulunup bulunmadığına yönelik araştırması sonucunda da, belediyede ‘eş başkan’ sıfatını kullanan Hatice Çoban’a 113 bin 604 lira yersiz ödeme yapıldığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, şüphelilerin bu sıfatın kullanılması nedeniyle haksız ödemede bulunarak ve haksız ödeme yapılmasını kabul ederek kamu zararına neden olmak suretiyle ‘görevi kötüye kullanma’ suçunu işlediği belirtildi.

İddianamede şunlar kaydedildi: “Ayrıca şüpheli Hatice Çoban’ın, belediye başkanlığı görevini yasal düzenlemelere aykırı olarak var olmamasına rağmen ‘eş başkanlık’ adı altında üstlenip yerine getirmeye çalışmak suretiyle ‘kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi’ suçunu işlediği anlaşılmıştır.”