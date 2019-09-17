HDP’li Karayazı belediye başkanı ‘örgüt üyeliği’nden gözaltına alındı

Erzurum Karayazı Belediye Başkanı HDP’li Melike Göksu, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan aldığı 7.5 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanınca gözaltına alındı.
Göksu ile birlikte Karayazı belediyesinin HDP’li iki üyesi dahil altı kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. HDP’li Göksu ve beraberindeki altı kişi Erzurum Adliyesi’ne getirildi.
Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan Erzurum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 22 Aralık 2017’de 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Göksu 31 Mart seçimlerinde yüzde 61.83 oranında oy almıştı.